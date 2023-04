Sylt: Ätzendes Gemisch im Pool? Gäste müssen Hotel verlassen

Großeinsatz auf Sylt: Im Dorint Strandresort in Westerland ist womöglich eine ätzende Flüssigkeit in den Pool gelaufen. Die Feuerwehren der Insel waren mit zahlreichen Einsatzwagen vor Ort.

Westerland. Mit gut einem Dutzend Einsatzwagen ist die Feuerwehr auf Sylt am Freitagmorgen zum Dorint Strandresort geeilt. Im Pool des Hotels an der Schützenstraße in Westerland ist möglicherweise eine ätzende Flüssigkeit austreten. Das sagte Christian Kartheus, Sprecher der Polizeidirektion Flensburg dem Abendblatt. Um was für eine Flüssigkeit es sich genau handelt, sei aber noch unklar.

Feuerwehr Sylt: Ätzende Flüssigkeit im Pool des Dorint-Hotels

Ätzende Flüssigkeit in einem Hotel-Pool auf Sylt? Feuerwehrleute bereiten sich am Hotel auf den Einsatz vor.

Foto: GEORG SUPANZ / Georg Supanz

„Die Mitarbeiter des Hotels haben am Pool starken Chlor-Geruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert“, sagte Kartheus dem Abendblatt. Menschen seien aber nicht verletzt worden. Mit Atemschutzmasken ausgerüstet untersuchten Feuerwehrleute ausgiebig das Wasser in dem Becken, um herauszufinden, ob und wo es möglicherweise ein Leck gibt.

Allerdings müssen Gäste, die in den Zimmern in unmittelbarer Nähe zum Pool untergebracht sind, umziehen, wie eine Sprecherin dem „shz“ sagte. Laut Dorint-Hotel sei dies aus Sicherheitsgründen erforderlich.

Die Polizei hat die Schützenstraße für die Zeit des Einsatzes abgesperrt. Neben der Feuerwehr Westerland waren auch die Wehren aus den umliegenden Orten sowie DRK und Rettungsdienst im Einsatz.

