Olaf Scholz heimlich auf Sylt: Zu Ostern aß der Kanzler bei Gosch

Olaf Scholz (SPD) zu Besuch auf Sylt: Der Bundeskanzler war über Ostern zu einem Kurzbesuch an der Nordsee. In einem Restaurant der Fischkette Gosch hat er sich offenbar ablichten lassen.

List. Auch ein Kanzler braucht mal eine Pause: Während die Union in Berlin gerade einen Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Cum-ex-Affäre anstrebt, hat Olaf Scholz (SPD) über Ostern offenbar einige Tage auf Sylt verbracht – und ging in einem Restaurant von Jürgen Gosch essen.

Olaf Scholz auf Sylt zu Besuch: Der Kanzler aß bei Gosch

Ein Foto, das für kurze Zeit in den sozialen Medien kursierte, zeigte den Bundeskanzler bereits am Ostersonntag entspannt in einem Lokal der Fischrestaurantkette. Wie das Nachrichtenportal „t-online.de“ berichtet, soll es sich dabei um das Lister Fischhaus handeln.

Dort hatte er sich auf Wunsch eines Mitarbeiters auch ablichten lassen. „Der Kanzler ist heute zu Besuch in unserem Restaurant“, hieß es dem unter dem Post. Kurz darauf wurde das Foto aber wieder aus dem Netz entfernt.

Das Lister Fischhaus bestätigte den hohen Besuch auch auf Abendblatt-Anfrage, wollte aber nicht verraten, welche Spezialität dem Kanzler serviert wurde. Auch ob der ehemalige Hamburger Bürgermeister allein oder in Begleitung in dem Haus an der Hafenstraße im Norden der Insel zu Gast war, ist unklar.

Olaf Scholz war wohl mehrere Tage auf Sylt

Wie lange sich der Kanzler auf Sylt aufhielt, ließ ein Sprecher unbeantwortet. Jedoch hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bereits am 5. April angekündigt, dass Olaf Scholz „sich ein paar Tage außerhalb Berlins, aber in Deutschland erholen werde“. Angeblich war Scholz in Morsum untergekommen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dass neben vielen Promis auch Politiker ein Faible für die beliebte Insel der Deutschen haben, hat im vergangenen Sommer Christian Lindner (FDP) bewiesen. Der Finanzminister heiratete in Keitum am 7. Juli 2022 die Journalistin Franca Lehfeldt. Auch dort war Olaf Scholz zu Gast und nächtigte wie das Brautpaar im Luxushotel Severin*s – lange konnte der Kanzler der Insel also offenbar nicht fernbleiben.