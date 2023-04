Sylt: Badeunfall in Westerland? Passanten sehen hilflose Frau in der Nordsee

Badeunfall auf Sylt? Passanten meldeten eine hilflose Person in der Nordsee am Strand von Westerland. Notärzte und DRK eilten zur Himmelsleiter.

Westerland. Aufregung in Westerland: Zwei Notarztwagen und mehrere Rettungswagen der DRK-Wasserwacht eilten am Mittwochabend zum Strand an der Himmelsleiter auf Sylt. Passanten hatten offenbar eine hilflose Person im Wasser entdeckt und die Retter um 18.23 wegen eines möglichen Badeunfalls alarmiert, wie ein Sprecher der Einsatzleitstelle Nord sagte. Die Nordsee war 6 Grad kalt.

Sylt: Urlauber fürchten Badeunfall in Westerland und wählen Notruf

Sylt: Ein Notarztwagen fährt am Strand von Westerland wieder vom Einsatzort weg.

Während viele Urlauber das Geschehen aus der Entfernung gebannt verfolgten, löste sich die Situation vor Ort schnell wieder auf. Offenbar war eine Frau am Abend allein in die Nordsee gesprungen und geschwommen. Am Strand hatte sie wenig später eine Bekannte entdeckt und ihr auffällig zugewinkt.

Angesichts der starken Strömung, die an diesem Tag herrschte, fürchteten einige Beobachter jedoch eine Gefahrensituation und wählten den Notruf. Letztlich kam der Jetski der Wasserwacht nicht zum Einsatz und auch die Notärzte konnte wieder abfahren.

Das DRK Sylt fährt wieder ab. Der Jetski musste nicht zum Einsatz kommen.

Noch am Donnerstag wurde in den sozialen Netzwerken über den Vorfall diskutiert. Einige fühlten sich schmerzlichen an den schrecklichen Badeunfall im August 2021 erinnert, als eine Frau trotz Badeverbots bei starkem Wellengang in Wenningstedt ins Wasser ging und schnell in Not geriet.

Sylt: Erinnerungen an Badeunfall in Wenningstedt

Bei dem Versuch, die 63-jährige Urlauberin aus der Nordsee zu retten, ertrank der Rettungsschwimmer Mike N. Auch die Frau konnte sich nicht erholen und starb später im Krankenhaus.

In der Folge kritisierten Vertreter der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Uneinsichtigkeit und Leichtsinn einiger Badegäste und warnten eindringlich davor, das Meer zu unterschätzen. Im Handumdrehen könnten veränderte Witterungsbedingungen im Zusammenwirken mit den Gezeiten ein Gewässer verändern.