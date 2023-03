Sylt ist einer der 50 schönsten Orte der Welt – laut "Time Magazine"

Sylt. Sonne, Meer und endlose Strände: Für viele Menschen bedeutet Sylt Erholung pur. Zu jeder Jahreszeit lockt die Nordseeinsel Tausende Besucher an. Während im Sommer Badeurlaub und Eiscafés locken, genießen Gäste im Winter die Ruhe der weiten Dünenlandschaft.

Auch die Verfasser des "Time Magazine" haben Sylt offenbar entdeckt – und der Insel einen besonderen Titel verliehen: Demnach gehört sie zu den schönsten 50 Orten auf der ganzen Welt. Und ist damit das einzige deutsche Reiseziel in der gesamten Liste.

Nordseeinsel: Sylt gehört zu den schönsten Orten der Erde

In dem Magazin heißt es, die Insel sei "weit mehr, als nur ein Strandort". Die Wahl wird vor allem mit dem Erholungscharakter und dem gemütlichen Charme Sylts begründet. Die kleinen Orte könnten Gäste leicht zu Fuß oder mit dem Elektrorad erkunden.

Auch das Luxus-Resort Lanser Hof wird erwähnt, als eine Unterkunft auf dem neusten technischen Stand, die sich zudem in die Natur der Insel einfügt. Außerdem dürfe man die Insel nicht verlassen, "ohne die Austern Sylter Royal" probiert zu haben.

Die Nordseeinsel steht in dem Ranking Seite an Seite mit großen Städten wie Neapel in Italien und Medellín in Kolumbien, aber auch beeindruckenden Landschaften wie auf Jeju Island in Südkorea oder im indischen Ladakh.

