Sylt: Hoffnung für Reetdachhaus "Ranteem Inge"! Es wird endlich saniert

Rantum. Wer bislang am ehemaligen Gästehaus „Ranteem Inge" auf Sylt vorbeikam, dem Trieb es die Tränen in die Augen. Seit zehn Jahren steht das mittlerweile unter Denkmalschutz stehende, schöne Gebäude nun schon leer. Ob Besucher oder Insulaner – viele hatten die Hoffnung schon aufgegeben, dass das reetgedeckte Haus in Rantum je wieder im alten Glanz erstrahlt. Doch genau das ist jetzt geplant.

Zumindest wenn man den Ankündigungen der Eigentümer Glauben schenkt. Diese haben selbst ein Schild auf dem Grundstück errichten lassen, auf dem die vermeintlich frohe Botschaft steht. „Wir sanieren Ranteem Inge. Der Denkmalschutz und die zuständigen Behörden sind eingebunden. Wir wollen das Projekt in Ruhe und bodenständig umsetzen", heißt es dort. Unterzeichnet ist die Botschaft mit "Die Eigentümer.“

Sylter Geschichte gerettet? Freude und Skepsis auf der Insel groß

In sozialen Medien ist die Freude schon groß. „Wunderbare Neuigkeiten", „Vielleicht mal endlich einer, dem Rendite nicht über alles geht, sondern auch ein Stück Sylter Geschichte retten will" heißt es da. Aber auch skeptische Töne sind zu lesen: "Erst mal abwarten". Auch von „Absprachen" im Vorfeld ist die Rede.

Besonders mit Blick auf die jüngsten Ereignisse auf der Insel ist die Skepsis groß. Wie berichtet, war über Nacht und ohne Abrissgenehmigung ein 370 Jahre altes Reetdachhaus dem Erdboden gleich gemacht worden.

Der Alte Gasthof in List ist unwiderruflich weg – der Frust und Ärger darüber groß. Auf der Insel ist man hochsensibel. Das haben auch die Verantwortlichen beim Projekt „Ranteem Inge" gemerkt.

Auf Sylt ist man derzeit sehr sensibel, wenn es um historische Häuser geht. Daher stellten die neuen Eigentümer, um Gerüchten vorzubeugen, dieses Schild auf.

Foto: Wolfgang Barth

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Schon bei der Bestandsaufnahme auf dem Grundstück wurden wir fotografiert und angesprochen", berichtet Thomas Detlefsen, Geschäftsführer der ArKoVer GmbH aus Jagel. Er hat die Projektleitung inne und kam auf die Idee mit dem Schild, um weiteren Gerüchten vorzubeugen.

Laut Detlefsen wurde das Haus Ende 2022 verkauft und zum Jahresbeginn nun an den neuen Eigentümer übergeben. Was dieser plane? „Es ist definitiv so, dass das Objekt saniert werden soll", kündigt Detlefsen an.

Gasthaus auf Sylt: Sanierung startet wohl im Frühjahr 2024

Es habe bereits eine Bestandsausnahme gegeben und Abstimmungsgespräche mit den jeweiligen Behörden. Diese seien jetzt am Zug. "Das Objekt hat durch den langen Leerstand sehr gelitten, es bedarf Liebe", so der Projektverantwortliche.

Er wünsche sich also einen schnellen Start. Mit Blick auf die Genehmigungsverfahren rechnet Detlefsen aber nicht vor Frühjahr 2024 mit einem Start der Arbeiten. Auf 1,5 Jahre schätzt er dann nochmal die Sanierungsphase. Und dann? Was erwartet Besucher und Insulaner?

Da hält sich Detlefsen bedeckt. Es sei keine Nutzung als Privathaus vorgesehen, sagt er und durchaus auch eine gastronomische Nutzung in einer Teilfläche wie ein kleines Café angedacht. Letztlich hinge das aber auch vom weiteren Verfahren ab.

Historisches Gästehaus „Rantum Inge“ wird auf 1818 datiert

Das Gästehaus „Rantum Inge“ auf Sylt wird auf 1818 datiert. Das Anwesen in dreiflügeliger Anordnung besteht aus einem in-die-5-gebauten Uthländischen Haus (später Gast- und Gästehaus) und einem Wohnhaus von 1938 mit späteren Anbauten. Nach einer Sturmflut wurde das Gästehaus 1964 auf den Grundmauern neu errichtet. Seit 2021 steht es unter Denkmalschutz.

Die Denkmalschutzbehörde war am Freitagmittag zu einer Stellungnahme nicht mehr zu erreichen.