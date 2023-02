Deutsche Bahn: Bahnstrecke Hamburg–Sylt: Verspätungen und Teilausfälle

Hamburg/Westerland. Wegen einer Signalstörung kommt es seit dem frühen Sonntagabend auf der Bahnstrecke Hamburg–Sylt (Linie RE 6) in beiden Richtungen zu Verspätungen und Teilausfällen. Das teilte die Deutsche Bahn auf Nachfrage am Sonntagabend mit.

Von der Störung betroffen ist der Abschnitt zwischen Bredtstedt und Husum. So konnte ein Zug, der um 18.20 Uhr in Westerland gestartet war, streckenweise nur 15 km/h schnell fahren und endete mit 45-minütiger Verspätung bereits in Elmshorn. Reisende mit Ziel Hamburg mussten auf einen Anschlusszug warten.

#RE6 #RegioSH Reparatur an einem Signal im Raum #Bredstedt. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen in beiden Richtungen auf der Linie RE6 der Deutschen Bahn. Bitte informieren Sie sich. — DB Regio Schleswig-Holstein (@DBRegio_SH) February 26, 2023

Wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden, konnte ein Sprecher der Deutschen Bahn nicht sagen.