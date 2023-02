Sylt: Autozug bekommt einen eigenen Radiosender – genial oder verrückt?

Frank Bremser startet das Projekt am 1. März. Was es beim Autozug Radio Sylt zu hören gibt und was hinter der Idee steckt.

Sylt. Das ist eine Premiere – nicht nur für Sylt: Am 1. März 2023 startet ein eigener Radiosender für die Gäste des Autozuges zwischen Niebüll und Westerland. Der blaue Autozug Sylt präsentiert dann gemeinsam mit dem Radiomoderator Frank Bremser das neue Autozug Radio Sylt.

Das Livestream-Radio soll die Sylt-Urlauber bereits ab dem Autozugterminal in Niebüll auf den Urlaub einstimmen. Die Idee zu diesem Radioformat kam Frank Bremser, der auf Sylt und in Kiel lebt, bereits vor 25 Jahren. „Damals allerdings sollte es noch ein klassisches Radio auf einer UKW-Frequenz sein“, erinnert sich der Radiomoderator.

Autozug Radio Sylt: So entstand die Idee

Doch das war zum einen viel zu teuer, zum anderen gab es auch noch Sicherheitsbedenken der Deutschen Bahn gegen einen Sender direkt an der Bahnstrecke. So ruhte die Idee in Frank Bremser Kopf über viele Jahre – bis nun heute die Technik des Webradios völlig neue Möglichkeiten bietet.

Frank Bremser ist als Moderator bei Radio Schleswig-Holstein bekannt. Jetzt startet er mit dem Autozug Radio Sylt.

Foto: Murat Yelkenli

„Während der Corona-Zeit keimte die Idee neu auf und ich habe mit einem Freund aus der IT-Branche begonnen, daran zu arbeiten. Der Teststream läuft – und wir sind jetzt wirklich gespannt auf den Start“, sagt Frank Bremser.

Die Zuhörer scannen einfach einen QR-Code – den kennt seit der Corona-Pandemie wirklich jeder – und schon landet man auf der Webseite und kann den Radiostream starten. Um es noch einfacher zu machen, wird es zum Autozug Radio Sylt auch eine eigene App geben.

Was es im Autozug Radio Sylt zu hören gibt

Das Programm beginnt zu jeder vollen Stunde mit einer Begrüßung – und verabschiedet die Gäste nach 60 Minuten. Während dieser Stunde präsentiert Frank Bremser wichtige Informationen für den Urlaub auf Sylt. Außerdem gibt es tagesaktuelle Veranstaltungsinformationen und Ausflugstipps von der erfahrenen Inselführerin Silke von Bremen.

Die Sylter Gastronomie-Ikonen Herbert Seckler (Sansibar) und Jürgen Gosch (Gosch Fischrestaurants) sprechen über ihre Geschichte und die Prominenz auf Sylt. Begleitet wird das Programm von Feelgood-Music – und das 24 Stunden am Tag nonstop. Aktuelle Nachrichten steuert der Medienpartner „Sylt 1 – das Sylter Fernsehen“ zu jeder vollen Stunde bei.

Im Autozug Radio wird natürlich auch über Wartezeiten, Streckensperrungen oder Verkehrsbehinderungen informiert. Und Frank Bremer will in seinem Programm auch einmal die Menschen hinter den Kulissen vorstellen – die Lokführerin, die den Zug über den Damm fährt, ebenso wie den Verlademeister.

Autozug Radio Sylt: So ist es zu empfangen

Das Programm soll sich natürlich nicht jede Stunde wiederholen, sondern über den Tag viel Abwechselung bieten. Das Programm wird zeitnah vorbereitet. „Aber wenn es ganz aktuelle wichtige Informationen für die Fahrgäste gibt, dann werde ich auch live ins Program gehen“, sagt Moderator Frank Bremser.

Frank Bremser ist in Schleswig-Holstein als Moderator bei Radio Schleswig-Holstein (RSH) bekannt (hier moderiert er unter anderem live die Sendung „Sonntagnachmittag“. Vielfahrer dürften ihn außerdem vom bundesweiten DAB+-Radiosender „Drivers Radio“ kennen. Auch beim diesem Radiosender, der sich speziell an Fernfahrer richtet, moderiert er regelmäßig. Der gebürtige Nordfriese ist der Insel eng verbunden: Hier lernte er vor vielen Jahren seine Frau kennen. Er arbeitet sowohl von Sylt aus, als auch in Kiel.

Das neue Programm lässt sich einfach über einen Livestream auf autozugradio-sylt.de und die eigene App empfangen. Sowohl an der Autoverladung in Niebüll als auch in Westerland soll mit Durchsagen und mit QR-Codes auf das Radio hingewiesen werden.