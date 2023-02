Sylt: Lanserhof – Reinigungskraft löst Fehlalarm im Luxusresort aus

List. Nordseeluft einatmen und in Ruhe entspannen – so stellen sich wohl die meisten Gäste einen Aufenthalt im Lanserhof vor. In dem Luxusresort auf Sylt wurden die Bewohnerinnen und Bewohner am Mittwoch jedoch durch einen Fehlalarm gestört.

Nachdem der Alarm bereits vor etwa zwei Wochen fälschlicherweise ausgelöst worden war, mussten die Einsatzkräfte am Mittwochmittag wieder anrücken. Auch dieses Mal gab es keinen Brand.

Sylt: Feuer im Lanserhof? Rauchmelder ausgelöst

Lanserhof-Hotelier Christian Harisch hat dafür eine einfache Erklärung: "Die Zimmer werden mit Dampf gereinigt. Wenn die Feuermelder besonders sensibel eingestellt sind, können sie dadurch ausgelöst werden." Am Mittwoch sei die Reinigungskraft mit dem Dampf etwas zu nah an den Melder gekommen. Das passiere in Hotels immer wieder und sei nichts Ungewöhnliches. "Sicher 20 bis 30 Mal im Jahr", so Harisch.

Er verwies auch darauf, dass für Küchen meist Hitzemelder, für andere Teile der Wohnung hingegen Rauchmelder genutzt würden. "Vielleicht kann man in einigen Zimmern noch mal etwas austauschen." Bei viel Dampf könnten Hitzemelder die bessere Lösung sein. Das werde sich an dem Sylter Standort noch einpendeln. "Wir wollen kein Risiko eingehen. Lieber ein Feueralarm zu viel, als einer zu wenig", sagt der Lanserhof-Chef.

Lanserhof: Auf Sylt ist die Feuerwehr besonders schnell da

Hinzu komme, dass die Feuerwehr auf einer kleinen Insel wie Sylt viel schneller beim Einsatzort sei. Jetzt, wo das Problem auch hier bekannt ist, könne man Absprachen treffen. So könnten Resort-Team und Feuerwehr schneller in Kontakt treten und das Missverständnis klären, falls wieder ein Fehlalarm ausgelöst wird.

Der Lanserhof hatte im August 2022 auf Sylt eröffnet und bietet den Gästen einen luxuriösen Spa-Bereich. Den Eröffnungstermin hatten Christian Harisch und sein Team zuvor mehrfach nach hinten verschieben müssen.