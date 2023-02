Restaurant Sylt: Sünhair in Keitum eröffnet wieder – mit Überraschung

Keitum auf Sylt. Noch liegt das Lokal still zwischen den kahlen Bäumen am Erich-Johannsen-Wai. Doch schon kommende Woche soll wieder Leben in das Keitumer Restaurant Sünhair kommen. Am Dienstag, 14. Februar, eröffnen die neuen Betreiber die Gaststätte auf Sylt nach mehrmonatiger Pause wieder. Der Name bleibt der gleiche wie unter Vorgänger Klaus Kahle, nur das „by Klaus“ fällt weg.

„Wir sind jetzt in den letzten Zügen der Vorberietungen“, sagt André Meyerhoff, neuer Chef des Sünhairs. Einige Details müssten noch abgestimmt werden – auch die Gerichte auf der Speisekarte seien bisher nicht endgültig festgelegt. „In den kommenden Tagen stehen noch weitere Gespräche mit den Köchen an.“ Bis zum Eröffnungstag sei also noch einiges zu tun – trotzdem freue er sich sehr auf den Start.

Restaurant Sünhair: Neue Öffnungszeiten stehen schon

Obwohl er noch nicht das gesamte Konzept verraten möchte: Ein paar Änderungen stehen fest. So wird die Küche in Zukunft von 12 bis 22 Uhr geöffnet sein. Bisher öffnete das Lokal erst um 17 Uhr. Das Sünhair solle als „Bistrorant“ laufen, also als eine Mischung aus Bistro und Restaurant. „Wir werden nachmittags also auch Kaffee, Kuchen und kleine Speisen wie Bowls, Salate und mehr anbieten“, so Meyerhoff. Abends solle es gute regionale Küche geben. Genauer möchte der 53-Jährige sich noch nicht äußern. „Das wird eine Überraschung.“

Auch eine kleine Barkarte soll es geben. „Zu Bier und Wein wollen wir auch Schinken- und Käseplatten reichen.“ Wer sich hier auf ein Getränk trifft, muss außerdem nicht ständig auf die Uhrzeit gucken: „Das Restaurant wird 'open end' geöffnet haben.“ Nur die Küche habe schon vorher Feierabend, so Meyerhoff.

Sünhair: Bier könnte teurer werden

Mit seiner Frau betreibt der gebürtige Sylter auch den Salon 1900 in Keitum und die Jever Stube in Westerland. Die Gerichte im Sünhair sollten sich laut André Meyerhoff nicht in der „gehobenen Preisklasse“ befinden. Er kündigt „normale Preise“ an, bleibt aber unkonkret.

In all seinen Lokalen könnte es in den nächsten Wochen allerdings zu einer Erhöhung der Bierpreise kommen. „Leider ist Bier schon seit Monaten teurer geworden, wir haben die Preise aber nicht angepasst.“ Das müsse er nun ändern – auch auf der neuen Sünhair-Karte in Keitum.

In dem reetgedeckten Friesenhaus und auf der Terrasse finden etwa 65 bis 80 Gäste Platz. Das Interieur soll – bis auf ein paar Details in der Dekoration – unverändert bleiben. Das Team wird voraussichtlich aus drei Mitarbeitenden in der Küche und drei Servicekräften bestehen. „Momentan ist es ja schwierig, Personal zu finden, aber wir haben ja auch Mitarbeitende in unseren anderen Lokalen“, so Meyerhoff.

Bis Mitte April soll alles perfektioniert werden

Bis Ostern will André Meyerhoff das neue Konzept fürs Sünhair optimieren und überarbeiten. „Je nachdem wie es läuft, werden wir bis dahin auch noch an der Speisekarte feilen.“ Ebenso soll die Website des Lokals, die in den vergangenen Monaten nicht mehr verfügbar war, überarbeitet werden.

Das Restaurant Sünhair (ehemals „Sünhair by Klaus“) war bis Oktober 2022 von dem Gastronom Klaus Kahle und seiner Frau betrieben worden. Kahle war für seine feine Küche im Sünhair bekannt und erfahrener Gastronom, der bereits in der Butcherei und in der Sansibar gearbeitet hatte.