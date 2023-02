Sylt: Beliebtes Lokal Münchner Hahn – geplanter Abriss verzögert sich

Das Restaurant in Wenningstedt soll einem modernen Neubau weichen. Die Abrissarbeiten hätten eigentlich am Montag beginnen sollen.

Das Lokal Münchner Hahn in Wenningstedt auf Sylt soll abgerissen werden.

Westerland. Als am Montag die Mittagssonne aufstieg, war an der Dünenstraße 37 auf Sylt von Abrissbaggern keine Spur. Der Münchner Hahn, das beliebte Lokal nahe des Wenningstedter Strands, stand noch immer da. Nur die leergeräumten Zimmer und ein prallgefüllter Container ließen darauf hindeuten, dass die Tage des bisherigen Betriebes in Wenningstedt gezählt sind.

Münchner Hahn auf Sylt: Wann starten die Abrissarbeiten?

Das in die Jahre gekommene Gebäude soll einem modernen Neubau weichen. Wie die Sylter Rundschau vergangene Woche berichtete, hätten die Abrissarbeiten am Montag beginnen sollen.

Nach Abendblatt-Informationen verzögern sich diese aber. Die zuständige Abrissfirma soll zurzeit zu viele Aufträge haben. Wann es mit dem Abriss tatsächlich losgeht, ist noch unklar.

Sylt: Münchner Hahn weicht Neubau mit Pizzeria

Das Lokal ist seit dem Ende der Hauptsaison am 31. Oktober geschlossen. Auf der Fläche des Bungalows soll ein eineinhalbgeschossiges Gebäude mit Gastronomiebetrieb und einer Personalwohnung entstehen. Neben dem Münchner Hahn soll Abendblatt-Informationen zufolge auch eine Pizzeria in den Komplex einziehen.

Wie die Sylter Rundschau berichtete, liegen für den Abriss alle erforderlichen Genehmigungen vor. Die Abriss- und Bauarbeiten sollen demnach bis Ostern 2024 abgeschlossen sein. Der Eigentümer, die Peiga Gaststätten GmbH, wollte sich auf Abendblatt-Anfrage nicht äußern.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.