"Badezeit" auf Sylt: Fast nichts von Brandruine des Restaurants übrig

Nachdem es im September heruntergebrannt war, wird nun alles für den Wiederaufbau des Kultlokals eingeleitet. So geht's voran.

Westerland. Unermüdlich räumt ein Bagger Stein für Stein in einen großen Baucontainer. Touristen bleiben stehen, um sich anzuschauen, wie es mit den Abrissarbeiten voran geht. Ein Mann macht ein Foto. "So traurig, oder?", ruft eine Frau in einer gelben Regenjacke im Vorbeigehen.

Doch Grund zum Traurigsein braucht es eigentlich nicht, denn wie der Betreiber Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS) bereits vor zwei Wochen mitteilte, soll das beliebte Kultlokal "Badezeit" am Strand von Westerland wieder aufgebaut werden.

Sylt: So geht's beim Abriss des Kultlokals "Badezeit" voran

Nachdem es im September dieses Jahres wegen eines technischen Defekts völlig heruntergebrannt war, befinden sich nun die Abrissarbeiten des Restaurants in vollem Gange. Es ist fast nichts mehr von der Brandruine zu sehen, die bis vor zwei Wochen noch ein trostloses Bild am Strand von Westerland bot.

Und damit liegt der ISTS voll in seinem Zeitplan. Dieser sieht nämlich vor, den kompletten oberen Teil des Restaurants bis Weihnachten abgerissen zu haben. Im kommenden Jahr sollen dann Sohlenplatte und Fundament abgetragen werden, bevor das Kultlokal wieder aufgebaut und zu 2024 eröffnet werden kann. Dies ist auf Planungen, Genehmigungsverfahren und Ausschreibungen zurückzuführen, die laut ISTS-Geschäftsführer Peter Douven ihre Zeit bräuchten.

Wie das Abendblatt berichtete, war das Restaurant "Badezeit" bei einem Feuer Mitte September dieses Jahres komplett ausgebrannt. Zwar konnte die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Doch war rasch klar, dass sich das Gebäude nicht mehr retten ließ – auch wegen einer Asbestbelastung. Als Brandursache machten Techniker einen technischen Defekt aus.

