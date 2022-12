Silvester auf Sylt: Für diese Partys gibt es noch Karten

Ob klangvolles Chorkonzert, Feuerwerk am Strand oder Party mit DJ: So kann man den Jahreswechsel auf Sylt begehen. Eine Übersicht.

Sylt. Wer schon einmal Silvester auf Sylt verbracht hat, weiß: Der Ort für die richtige Party sollte gut überlegt sein. Viele Locations sind bereits lange im Vorhinein ausgebucht, doch das Abendblatt hat eine Übersicht mit Veranstaltungen zusammengestellt, für die es noch Karten gibt.

Sylt: Glitterball Silvesterparty im Roten Kliff

Mit Discokugeln und Konfetti feiert der Club Rotes Kliff in Kampen in diesem Jahr den New Years Glitterball. Und weil nicht nur die Discokugeln glitzern sollen, heißt das Motto: "Be glamorous!". Bei House-Music und Disco-Sounds kann hier ab 80 Euro pro Person ins neue Jahr gefeiert werden. Darin enthalten sind Eintritt, sowie ein Welcome Drink. Ab 22 Uhr geht's los.

Daydrinking und Spanferkel essen im Pony Kampen

Ab dem 24. Dezember öffnet auch der älteste Nachtclub der Insel seine Pforten wieder, allerdings nur tagsüber. Sowohl für drinnen als auch für draußen können noch Plätze fürs Daydrinking im Pony Club Kampen reserviert werden. Von 13 bis 19 Uhr kann man sich hier für den Jahreswechsel in Stimmung bringen. Auch fürs leibliche Wohl sorgen die Betreiber mit Spanferkel vom Gänsehof Sylt.

Reservierungen unter: reservierung@pony-kampen.de

Silvester: Russischer Chor-Gesang in List auf Sylt

Wer es lieber etwas ruhiger mag, der ist vielleicht bei einem Chorkonzert des russischen Ensembles "Harmonie" aus St. Petersburg in der Gemeinde St. Jürgen in List besser aufgehoben. Auf Spendenbasis singt das Ensemble sowohl traditionelle als auch geistliche russische Lieder. Um 19 Uhr geht es in der Kirche St. Jürgen im Kirchenweg 2 los.

Jahreswechsel auf Sylt: Höhenfeuerwerk über dem Hörnumer Hafen

Das private Zünden von Silvesterraketen ist auf Sylt nicht erlaubt. Wer aber trotzdem nicht auf ein Feuerwerk verzichten möchte, der hat die Gelegenheit, das neue Jahr mit dem professionellen Höhenfeuerwerk über dem Hörnumer Hafen zu begehen. Aufgewärmt werden kann sich dabei auf dem Multifunktionsplatz am Leuchtturm ab 19:00 Uhr mit Speisen und Getränken. Gut zu wissen: Die Busse der Sylter Verkehrsgesellschaft sind an diesem Abend kostenlos. Alternativ befinden sich aber auch Parkplätze direkt am Hafen.

Silvester auf Sylt: Open Air Party in Westerland

Wer in diesem Jahr gerne an der frischen Luft feiern mag, kann das auch in Westerland am Strand. An der Musikmuschel auf der Westerländer Promenade geht es ab 22 Uhr mit Charts, House und Dance-Classics los. Für Inhaber der Gästekarte ist der Eintritt zur Open Air Silvesterparty frei.