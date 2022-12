Am frühen Montagmorgen entgleiste ein Autozug in Niebüll. Strecke nach Sylt ist lahmgelegt. Was bisher bekannt ist.

Am frühen Montagmorgen ist in Niebüll ein Autozug entgleist. Aktuell verkehren keine Autozüge zwischen Niebüll und Westerland.

Sylt Zug in Niebüll entgleist – keine Autozüge nach Westerland

Niebüll/Westerland. In Niebüll sind am frühen Montagmorgen (5.50 Uhr) mehrere Waggons eines Autozugs entgleist. Der Zug war in Richtung Westerland unterwegs, weshalb aktuell keine Autozüge zwischen Niebüll und Westerland verkehren können. Das teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Wie lange die Sperrung andauern wird, sei derzeit noch nicht absehbar.

"Der Personenverkehr ist von der Sperrung aber nicht betroffen", heißt es aus der Pressestelle der Deutschen Bahn. Die Ursache für die Entgleisung, die beim Rangieren passierte, ist bislang unklar. Möglicherweise sei eine Weiche eingefroren, so ein Sprecher der Bundespolizei. Sicher sei aber, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind, heißt es. Neben dem Verkehr der Autozüge ist auch der Straßenverkehr in Niebüll von dem Unfall betroffen: Ein Bahnübergang am Bahnhof Niebüll ist durch den liegen gebliebenen Zug blockiert.