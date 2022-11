Sylt: Kult-Laden in Kampen schließt nach mehr als 70 Jahren – vage Erklärung

Parfüms, Cremes und Lippenstifte: Das kleine Geschäft in Kampen hat das ganze Sortiment. Zum Schluss gibt es Rabatt.

In dem Traditionsgeschäft in Kampen auf Sylt hat der "Tschüss-Verkauf" begonnen.

Kampen. Die Schaufenster in dem Reetdach-Haus an der Hauptstraße von Kampen auf Sylt sind sorgfältig dekoriert. Edle Parfüms neben glänzenden Christbaumkugeln. In der Vorweihnachtszeit laufen die Geschäfte von Parfümerien traditionell besonders gut. Für die Parfümerie Viglahn wird es das letzte Weihnachtsgeschäft. Der alteingesessene Laden schließt Anfang nächsten Jahres.

"Tschüss-Verkauf" steht in großen roten Buchstaben auf großen Schildern. Seit 1950 gibt es die kleine Parfümerie in dem Inselort. Für viele Sylter und Urlaubsgäste eine Institution mit einem Angebot ausgewählter und exklusiver Kosmetikmarken. Jetzt hören Inhaber Wilhelm K. Th.Viglahn, der 2009 auch die Duft-Kollektion "Sylt by Viglahn" gegründet hatte, und die langjährige Geschäftsführerin Roswitha Patzig auf. Anfragen des Abendblatts zu den Gründen blieben unbeantwortet.

Traditionsgeschäft auf Sylt schließt: Abschied mit Marilyn Monroe

Offenbar sagt aus ihrer Sicht ein Satz von Schauspiel-Ikone Marilyn Monroe alles, der auf der Schaufensterscheibe angebracht ist: "Wir sollten alle beginnen zu leben, bevor es zu spät ist." In den kommenden Wochen gibt es einen Nachlass von 20 Prozent. Nach Abendblatt-Information soll nach einem Umbau ein Schmuckgeschäft in die Räume ziehen.