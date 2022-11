Polizei Sylt: Dreister Jackenklau vor Boutique in Westerland

Westerland. Ganz schön dreist: Unbekannte Täter haben am vergangenen Montag vor einer Modeboutique in Westerland auf Sylt mehrere Winterjacken gestohlen. Der Ladenbesitzer hatte die Steppjacken der Marke Bugatti vor seinem Geschäft in der Friedrichstraße an einen Kleiderständer gehängt.

Die Kleiderbügel wurden später auf dem Grundstück eines gegenüberliegenden Hotels gefunden.

Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den unbekannten Tätern oder dem Verbleib der Jacken machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 04651 70470 melden.