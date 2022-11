Deutsche Bahn: Ausfälle und Verspätungen auf Strecke Hamburg–Sylt

Erst am Freitagmorgen war der Schienenersatzverkehr aufgehoben worden. Kurz darauf trat das nächste Problem auf.

Auf der Strecke Hamburg–Sylt kam es am Freitagmorgen zu Zugausfällen und großen Verspätungen.

Hamburg. Kaum ist am Freitagmorgen der Schienenersatzverkehr nach mehrtägigen Bauarbeiten wieder aufgehoben worden, ist die Marschbahnstrecke Hamburg–Sylt von der nächsten, diesmal ungeplanten Einschränkung betroffen: Eine Signalstörung hat zu Zugausfällen und bis zu zweistündigen Verspätungen geführt.

Bahnstrecke Hamburg–Sylt: Signalstörung führt zu Zugausfällen und Verspätungen

„Die Störung ist gegen 4.30 Uhr im Abschnitt zwischen Lenshallig und Niebüll aufgetreten, wohl aufgrund der Bauarbeiten“, sagte Bahnsprecherin Sabine Brunkhorst. Techniker arbeiteten „intensiv“ daran, das Problem noch im Lauf des Vormittags zu beheben. „Wir können dafür nur um Entschuldigung bitten und empfehlen allen Fahrgästen, sich über den DB Navigator und den Twitter-Kanal von DB Regio Schleswig-Holstein aktuell zu informieren.“

Erst in der Nacht zum Montag waren die Abschnitte Niebüll–Klanxbüll und Keitum–Westerland wegen Gleisbauarbeiten in beide Richtungen gesperrt worden. Sie sollten am frühen Freitagmorgen um 2 Uhr wieder freigegeben werden.

"Es ist schon sehr traurig, dass so etwas nach Abschluss der Bauarbeiten passiert und es wieder nicht funktioniert", sagt Achim Bonnichsen, Sprecher der Pendlerinitiative Sylt. "Das Problem wird sich den ganzen Tag hinziehen." Die Frage sei, wie aufwendig die Reparaturarbeiten würden. Der Freitag ist der Wochentag mit dem meisten Reisenden auf der Marschbahnstrecke, auch viele Sylt-Pendler seien unterwegs. "Das ist für alle bitter."

