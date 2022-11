Sylt wird Kulisse für Helgoland – Komparsen dringend gesucht

Westerland auf Sylt. Eine Insel im Meer als letzte sichere Bastion der Menschheit. Überlebende einer Apokalypse, die den Rest der Welt überrollt und ins Chaos gestürzt hat, verschanzen sich dort. „Helgoland 513“ ist der Arbeitstitel einer neue Dramaserie des Bezahlsenders Sky unter Regie von Robert Schwentke, die auf der roten Felseninsel spielt.

Allerdings ist nicht nur die Handlung visionär, die in eine nicht weit entfernten Zukunft verlegt wurde. Auch bei der Kulisse brauchen die Zuschauer Vorstellungskraft. Die Produktionsfirma Ufa Fiction hat die Dreharbeiten für das actionreiche TV-Drama auf die Nordfriesischen Inseln Sylt und Amrum verlegt.

„Helgoland 513“: Auf Sylt und Amrum wird im Frühjahr 2023 gedreht

Voraussichtlich wird im Februar und März 2023 auf den Inseln gedreht. Aktuell werden Kleindarsteller auf Sylt und Amrum gesucht. Konkrete Angaben zu den Daten für die Drehtage auf den Insel will die Castingagentur Komparsenfischer in Flensburg demnächst bekannt geben, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens.

In der siebenteiligen Serie entwirft Regisseur Schwentke, der in Deutschland und in den USA arbeitet und unter anderem Filme wie „R.E.D. – Älter, Besser, Härter“ mit Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freemann und John Malkovich gedreht hat, mit „Helgoland 513“ ein actionreiches Endzeitdrama.

Sicher ist: Es wird dramatisch. „Die Ressourcen auf der Felseninsel sind knapp, sodass ein unmenschliches Social-Ranking-System das Leben der 513 Bewohner bestimmt“, verrät die Produktionsfirma über die Handlung. Jeder Inselbewohner wird nach seiner Nützlichkeit bewertet. Der einzige Arzt ist weit oben auf der Liste, andere sind weit abgeschlagen und müssen um ihren Platz auf der Liste und ihr Überleben kämpfen. Derweil versuchen Menschen vom Festland nach Helgoland zu kommen, und die Helgoländer müssen ihre Insel verteidigen.

Dramatische Szenen in der Hamburger Speicherstadt

Gedreht wurde bereits in Berlin und in der Hamburger Speicherstadt. Dort hatten die Arbeiten Anfang November nach Medienberichten für Aufsehen gesorgt. Schnellboote waren im Einsatz, an Bord schwer bewaffnete Soldaten in Kampfanzügen. In den Straßen diffuses Licht. Qualmende Autowacks standen kreuz und quer, dazu Panzersperren und Militärfahrzeuge – apokalyptische Szenen, aber glücklicherweise nur im Film.