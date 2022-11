Sylt: „Klick, klick“ – warum das Fliewatüüt auf der Insel landet

Der Keitumer Boy Lornsen schrieb das Kult-Kinderbuch „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“. Spurensuche in einer Ausstellung im Sylt Museum.

Keitum auf Sylt. Wenn ein Flugobjekt in einem Museum landet, muss das schon eine besondere Bewandtnis haben. In diesem Fall ist es hellbau und knubbelig, mit Blicklichtern wie große Augen. Am Tankstutzen der Hinweis „Nur Himbeersaft“. Kenner wissen spätestens jetzt: Es handelt sich um das Fliewatüüt.

Übrigens nicht irgendein Himbeersaft wird gebraucht, der von Tante Paula muss es sein. 18 Flaschen passen in den Tank. Das reicht Robbi und Tobbi, um den Motor zu starten, die drei schmalen Rotorblätter in Gang zu setzen und in die Welt zu reisen. Über Straßen, Wälder, aufs Meer hinaus. Und jetzt bis auf die Nordseeinsel Sylt, in das malerische Kapitänsdorf Keitum.

„Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“ ist der Titel eines Kinderbuch-Klassikers aus dem Jahr 1967, den Generationen von Jungen und Mädchen verschlungen haben. Geschrieben hat die Geschichte des achtjährigen Nachwuchserfinders Tobias Findteisen – genannt Tobbi –, seines Robotorfreunds Robbi und ihrer abenteuerlichen Reise mit dem Fliewatüüt Boy Lornsen, der vor 100 Jahren in Keitum geboren wurde und mit dem Roman seinen Durchbruch als Schriftsteller erlebte.

Boy Lornsen: Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt

Foto: Thienemann Verlag

„Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“: Bestsellerautor kam aus Keitum auf Sylt

„Das ist für uns der Anlass, diesen großartigen Kulturschaffenden in Erinnerung zu rufen“, sagt Alexander Römer, Leiter der Sölring Museen auf Sylt. Boy Lornsen, der nach seiner Rückkehr 1995 in Keitum gestorben ist, hat mehr als 30 Bücher für Kinder und Erwachsene geschrieben, unzählige Gedichte verfasst und war als Bildhauer erfolgreich. „Er hat großartige Werke geschaffen, lange die Bestsellerlisten angeführt und spielt in einer Liga mit Autoren wie James Krüss oder Erich Kästner“, ist Römer überzeugt.

Nach einer Sonderausstellung über Leben und Werk des bekannten Inselsohns im Sommer widmet sich die aktuelle Schau im Sylt Museum noch bis zum 8. Januar seinem bekanntesten Buch. Im Mittelpunkt: die Original-Requisiten aus der Fernsehserie, die der Westdeutsche Rundfunk 1972 nach der Buchvorlage unter Regie von Armin Maiwald, dem Erfinder der „Sendung mit der Maus“, mit damals modernster Filmtechnik produzierte.

Robbi – ein Vorgänger von R2-D2

Aus einem Monitor, auf dem Filme in Dauerschleife laufen, erklingt die unverwechselbare Titelmelodie. Die Puppen Tobbi und Robbi, wie das Fliewatüüt Leihgaben des Museums für PuppentheaterKultur in Bad Kreuznach, lassen sich in großen Glasvitrinen hautnah betrachten.

Und dann ist alles wieder da. ROB 344-66/IIIa, genannt Robbi, lange vor R2-D2 oder C3PO einer der ersten Roboter mit Filmpräsenz, faszinierte Millionen von jungen Zuschauern. Legendär seine Computerstimme und das robotorhafte „Klick“, das er in seine Sätze einbaut. Um die Prüfungen für die Roboterschule zu schaffen, braucht er die Hilfe seines neuen Freundes, des Nachwuchserfinders Tobbi, der das Fliewatüüt konstruiert hat.

Die Definition findet sich gleich im ersten Kapitel des Kinderromans.

Ein Fliewatüüt kann fliegen wie ein Hubschrauber, deshalb Flie. Es kann wie eine Ente auf dem Wasser schwimmen, deshalb wa. Es kann aber auch auf der Straße fahren, genau wie ein Auto, nur viel langsamer. Autos „tüüten“ sehr häufig, deshalb tüüt.

Museumsbesuch wie eine Zeitreise

„Für viele Gäste ist der Besuch bei uns wie eine Zeitreise, bei der Kindheitserinnerungen wach werden“, sagt Museumschef Römer und blättert in dem Gästebuch. Gezeigt werden auch Exponate aus dem Nachlass von Boy Lornsen, darunter Fotos von Lesereisen und viele Briefe von Kindern, die dem Schriftsteller ihre Ideen zu den fabelhaften Abenteuern des Dreiergespanns schickten, sich noch viel mehr Geschichten wünschten oder andere Sendetermine – damit sie auch sicher keine Folge verpassten.

„Es ist eine Geschichte, die spielerische Verbindung zwischen faszinierender Technik und der Natur schafft, dabei von einer besonderen Freundschaft erzählt. Das funktioniert auch in Zeiten von Smartphones“, sagt Römer, der das Buch auch mit den eigenen Kindern gelesen hat.

Söhne brachten Boy Lornsen auf die Idee

Für alle, die noch mehr über Robbi, Tobbi und Fliewatüüt wissen wollen, lohnt sich ein Video. Im Interview mit Museumchef Römer spricht Dirk Lornsen, Sohn des Schriftstellers, über die Entstehungsgeschichte des Kult-Buchs. Als Kinder hätten er und sein Bruder viele Rollenspiele gemacht, einmal auch ein Fliewatüüt aus Kartons gebaut mit einem Regenschirm als Flugschraube, erzählt der Keitumer, der mit seiner Mutter nur wenige Häuser vom Sylt Museum entfernt wohnt.

Interview mit Boy Lornsens Sohn Dirk

Die Initialzündung für die Geschichte über Robbi, Tobbi und Fliewatüüt – mit Wirkung bis heute. „Der Name des Buches ist viel bekannter als der Name meines Vaters“, sagt Dirk Lornsen.