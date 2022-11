Sylt: Hörnum soll einen neuen Tourismuschef aus Bayern bekommen

Hörnum auf Sylt. Die Südspitze von Sylt hat einen besonderen Reiz. Der Dorfkern mit den weißen Kapitänshäusern, der Leuchtturm und natürlich die Odde. Von außen betrachtet hat sich das Dorf mit knapp 900 Einwohner bis heute dem ausufernden Tourismus widersetzt und seinen ursprünglichen Charakter weitgehend behalten.

Sylt: Bisheriger Tourismuschef nach zwei Jahren weg

Darüber, wie es mit der touristischen Entwicklung in Hörnum weitergehen soll, gab es in der Vergangenheit aber offenbar immer wieder unterschiedliche Ansichten. Sichtbares Zeichen: Seit 2005 gab es in der Gemeinde acht Tourismuschefs und - chefinnen. Der Letzte im Amt des - so der offizielle Titel - Betriebsleiters des Tourismusservice war der Niedersachse Peter Ulf Geisler, der die Insel nach nicht mal zwei Jahren Ende November verlässt - zwei Monate vor Ablauf seines Vertrags. Sein Nachfolger steht in den Startlöchern.

"Wir haben Mitte November in der Gemeindevertretersitzung einen Beschluss gefasst", sagte Bürgermeister Rolf Speth von der Allgemeinen Wählergemeinschaft Hörnum (AWGH) auf Anfrage. Nachdem klar war, dass der bisherige Betriebsleiter nicht weitermachen wollte und sollte, war die Stelle ausgeschrieben worden. "Es gab eine Menge Bewerbungen", sagt Speth, der die Gemeinde seit 2004 ehrenamtlich führt.

Rolf Speth von der Wählergemeinschaft AWGH ist seit 2004 Bürgermeister von Hörnum.

Foto: Gemeinde Hörnum

Designierter Tourismuschef soll aus Bayern kommen

Der Neue kommt aus Bayern und hat nach Angaben des Bürgermeisters "Berufserfahrung in unterschiedlichen Bereichen". Mehr will der Lokalpolitiker nicht verraten, solange der Arbeitsvertrag noch nicht unterschrieben ist. "Aber ich erwarte, dass es in der nächsten Woche so weit ist", sagt Speth. Wichtiger Pluspunkt für den designierten Tourismuschef: "Er hat norddeutsche Wurzeln, ist in Westerland zur Schule gegangen." Am vergangenen Wochenende sei er mit seiner Frau auf Sylt gewesen, um sich seine zukünftige Wirkungsstätte schon mal anzuschauen. Offenbar mit positivem Ergebnis.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Vergangenheit hatte es zahlreiche Konflikte zwischen der Gemeindevertretung und dem jeweiligen Tourismuschef gegeben - bis hin zu Arbeitsrechtsprozessen. Bürgermeister Speth will sich dazu nicht äußern. Der scheidende Amtsinhaber Peter Ulf Geisler hatte im Oktober gegenüber dem Abendblatt gesagt: „Es ist ein schwieriges politisches Umfeld.“

Das hat offenbar mit der angespannten Lage zwischen der Wählergemeinschaft AWGH und der CDU zu tun. Das ging so weit, dass der CDU-Parteichef, zugleich Inhaber des örtlichen Edeka-Markts, Geisler Hausverbot in seinem Laden erteilt hatte. Ein weiterer Grund, den Zwei-Jahres-Vertrag nicht zu verlängern, war laut Geisler seine Familie. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und seinem fünf Jahre alten Sohn lebt er in Isernhagen bei Hannover, war auf die Insel gependelt. Inzwischen hat Geisler einen neuen Job in der Nähe des Familienwohnsitzes.

Sylt: Arbeitsbeginn des neuen Chefs zum Saisonstart 2023

Offiziell endet Geislers Vertrag Ende Januar. Auf Sylt ist er nicht mehr erreichbar. Sein Nachfolger beginnt am 1. Feburar. "Er will mit seiner Frau auf die Insel kommen", sagt Bürgermeister Speth. Die Gemeinde stellt dem neuen Tourismuschef eine Drei-Zimmer-Wohnung. Einzugstermin ist Anfang März - pünktlich zum Start in die Saison 2023.