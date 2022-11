Sylt: Polizei hebt illegale Drogenplantage bei Westerland aus

Polizei und Kripo haben in der Nacht zu Sonntag in einem Waldstück zwischen Westerland und Rantum Cannabispflanzen sichergestellt.

Westerland auf Sylt. Polizei-Großeinsatz in der Nacht zum Sonntag auf Sylt: In der Nacht zum Sonntag haben Beamte der Sylter Polizei und Krimininalpolizei eine illegale Drogenplantage ausgehoben. Die Cannabispflanzen waren im Unterholz eines Waldstücks zwischen Westerland und Rantum an der L24 entdeckt worden. Das bestätigte am Sonntagmorgen die Regionalleitstelle Nord in Harrislee. Die L24 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Sylt: Cannabispflanzen in Säcken abtransportiert

Demnach war in der Polizeidienststelle in Westerland am Sonnabendnachmittag gegen 15.20 Uhr ein Tipp eingegangen. Die Einsatzkräfte rückten mit mehreren Wagen aus. Wegen der anbrechenden Dunkelheit war auch die Freiwillige Feuerwehr Westerland vor Ort und leuchtete das Waldstück mit Scheinwerfern aus.

Der Einsatzort war großräumig abgesperrt. In dem unwegsamen Waldstück wurden die Beamten fündig und gruben die Pflanzen aus, aus denen Marihuana hergestellt werden kann. Sie wurden in mehreren großen Müllbeuteln aus dem Waldstück abtransportiert.

Die Ermittlungen wurden eingeleitet. Weitere Angaben machte die Polizei am Sonntagvormittag auf Anfrage nicht.

Die Freiwillige Feuerwehr Westerland baut für den Polizeieinsatz in einem Waldstück bei Westerland Scheinwerfer auf.

Foto: Wolfgang Barth

