Sylt Open Air 2023 lockt mit Scooter und einer Pop-Ikone – alle Infos

Westerland. Sylt, Scooter, Sarah – das ist kurzgefasst der Plan für das Sylt Open Air im Sommer 2023. Zum vierten Mal wird das Flugplatzgelände auf der Nordseeinsel zur Konzertarena. Jan Mewes, Chef des Hamburger Konzertveranstalters Mewes Entertainment Group, hat zwei international erfolgreiche Künstler für das letzte Juli-Wochenende verpflichtet. Rave-Legende Scooter mit Frontmann H.P. Baxxter tritt am 28. Juli auf Sylt. Einen Tag später, am 29. Juli, steht Pop-Ikone Sarah Connor auf der Bühne. Erwartet werden mehrere tausend Zuschauer.

Sarah Connor zählt zu den Top-Acts der deutschsprachigen Musikszene (hier bei einem Auftritt in Coburg im Sommer 2022)

Foto: pa Pictures Alliance

"Sylt ist für mich als Norddeutschen ein besonderer Ort mit einer Magie, die man nur an wenigen Orten auf der Welt erlebt", sagte Mewes bei der Vorstellung des Programm am Freitag in Westerland. Es sei gelungen, zwei großartige Künstler zu engagieren, die unterschiedliche Musik machten und damit ein unterschiedliches Publikum ansprächen, so der Konzertveranstalter, der das Event von Initiator Peter Kötting übernommen hat.

Sylt Open Air: Zwei Top-Konzerte an einem Wochenende

Der Hamburger Mewes hat Erfahrungen mit Open-Air-Konzerten in Schleswig-Holstein. Im vergangenen Sommer hatte er unter anderem den Hamburger Musiker Johannes Oerding nach Büsum geholt. An den Strukturen des Sylt Open Air wolle er nicht viel verändern, betonte der Konzertveranstalter mit 25 Jahren Erfahrungen im Musikgeschäft.

Jan Mewes von der Hamburger Konzertveranstalter Mewes Entertainment Group stellt das Programm für das Sylt Open Air 2023 vor.

Foto: Hanna-Lotte Mikuteit

Eine entscheidende Neuerung gibt es allerdings: Statt wie in diesem Juli mehrere Konzerte an drei Tagen konzentriert sich das Programm 2023 auf zwei Top-Acts an zwei Tagen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Wir rechnen mit einer Kapazität von 6000 bis 7000 Zuschauern", erklärte Mewes. Aktuell liefe noch die Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Sylt. Mitveranstalter sind die Nord-Ostsee Sparkasse, der Radiosender RSH, der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag sowie Sylt Tourismus-Service (ISTS). Dessen Verantstaltungsleiter Jörg Elias machte deutlich, wie wichtig das Sylt Open Air für die Insel ist: "Wir hoffen darauf, eine Genehmigung in Richtung 9000 Zuschauern zu bekommen."

Sylt Open Air 2023: Vorverkauf gestartet

Am letzten Juli-Wochenende ist Sylt traditionell besonders gut besucht. 200.000 Gäste und mehr befinden sich zum Höhepunkt der Hauptsaison, wenn fast alle Bundesländer Ferien haben, auf der Insel.

Gute Chancen, dass Scooter und Sarah Connor die Insel rocken. Der Einlass auf das Veranstaltungsgelände ist an beiden Abenden um 17.30 Uhr, die Konzerte sollen um 19.30 Uhr beginnen. Der Vorverkauf läuft. Die Tickets kosten 69,90 Euro und sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet erhältlich.