Sylt-Fans aus ganz Deutschland stehen auf diesenTeppich

Wenningstedt auf Sylt. Das Langeweile zuweilen das Gehirn ankurbeln und kreative Prozesse hervorbringen kann, ist nicht ganz neu. Bei Tim Glashoff war es der Corona-Lockdown, der ihm eine neue Geschäftsidee beschert hat. Wobei Langweile vielleicht nicht ganz passt. Eigentlich war der Vater eines damals zweijährigen Sohns nämlich ziemlich beschäftigt, um den Knirps an den öden Nachmittagen der Pandemie ohne Freunde bei Laune zu halten.

Als alle Bilderbücher gelesen und alle Spiele gespielt waren, fing der studierte Kommunikationsdesigner an, auf eine großen Papierrolle Spielszenarien zu zeichnen. Flughafen, Hafen, eine Stadt – Hauptsache mit Straßen, auf denen Sohnemann seine Spielautos rumschieben konnte.

Sylt: Inselteppich begeistert Kinder

„Naja, und irgendwann habe ich dann die Insel gemalt“, sagt Tim Glashoff. Die Insel, das ist Sylt. Der 32-Jährige ist in Tinnum aufgewachsen. Nach Studium und ersten Berufsjahren in Hamburg kehrte er vor fünf Jahren mit seiner heutigen Ehefrau Svenja in die alte Heimat zurück. Die Familie mit inzwischen zwei kleinen Jungen wohnt in Wenningstedt auf Sylt. Klar, dass Insulaner Glashoff viel Wert aufs Detail legte und jeden Tag etwas Neues auf seiner persönlichen Inselkarte dazu malte.

In Wenningstedt setzte er das rot-weiß-gestreifte Zelt des Kinderzirkus Mignon und eine Fischbude – Gosch lässt grüßen. „Es hat viel Spaß gemacht, gemeinsam in unserer Spielwelt über die Insel zu kurven“, sagt Glashoff. „So ist dann die Idee entstanden, einen Teppich daraus zu machen. Damit auch andere Kinder damit spielen können.“

30 Sylter Lieblingsorte erkunden – auch bei Schietwetter

Der Sylt Teppich mit 30 Lieblingsplätzen auf der Nordseeinsel

Foto: Hanna-Lotte Mikuteit

Knapp zwei Jahre später liegt im Wohnzimmer der Familienwohnung der Sylt-Teppich. Fast zwei Meter lang, 90 Meter breit – ist eben Sylt. Tim Glashoff, der mit seiner Agentur Tim&Co vor allem Markenentwicklung und Webdesign macht, hat sich bei seinem persönlichen Designprojekt richtig ausgetobt.

Die kleinen Inseleroberer können mit ihren Spielmobilen auch bei Schietwetter richtig auf Entdeckungsreise gehen – und dabei trotzdem auf dem Teppich bleiben. Der Tierpark in Tinnum, die Sylter Welle in Westerland, der Bauernhof in Morsum, die Fähre in List – vieles, was Kinder auf Sylt lieben, findet sich auch auf Sylt-Teppich. Insgesamt 30 Inselmotive. „Entscheidend zum Spielen ist natürlich die Straße von Nord nach Süd, mit Abfahrten zum Flughafen und – ganz wichtig – auf die Tankstelle.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fast ein Jahr hat es gedauert, bis aus der Idee ein Produkt wurde. Glasshoff machte diverse Entwürfe, ließ Prototypen fertigen. Diese durchliefen dann alle Phasen eines soliden Testverfahrens für Kinderprodukte: Denn die Glashoffs wohnen in einem Sylter Wohnquartier mit 155 Kindern. Unzählige Autos wurden mit Nachdruck über die Inselpisten gelenkt. Der Teppich wurde mit Maschstiefeln eingeweiht. Es landete Schokoladensauce, reichlich Sand und Traubenschorle auf dem Produkt.

Mehr als 400 Sylt-Teppiche verkauft

„Es war schwierig, den richtigen Hersteller zu finden“, sagt der Designer. Robust, langlebig, schadstofffrei sollte sein Sylt Teppich sein – und für den Anfang nur in kleiner Auflage produziert. In den Niederlanden wurde Tim Glashoff fündig und ließ die ersten 440 Stück produzieren. Ein Investment von 10.000 Euro, nicht ohne Risiko für den jungen Familienvater. Im Januar 2022 startete er den Verkauf. „Die Resonanz war von Anfang an richtig gut“, sagt der Unternehmer.

Sylt-Fans in ganz Deutschland haben seinen Teppich bestellt. Er liegt in der Syltklinik, die auf krebskranke Kinder spezialisiert ist, in Kitas auf der Insel und in Hotelzimmern. 99 Euro ruft Glashoff für seinen Inselteppich auf. Aber Sylt war eben schon immer ein bisschen teurer. Dazu kommt: Gerade für Kinder gibt es bislang kaum Produkte mit Sylt-Motiven. Einzige Ausnahme: die Hoodys von Inselkind in Westerland.

Inselteppiche von Amrum und Föhr

Inzwischen ist die erste Produktion ausverkauft. Profitabel ist das Geschäft mit dem Sylt-Teppich noch nicht, aber Tim Glashoff sieht optimistisch in die Zukunft. Gerade lässt er die zweite Auflage produzieren. Bis Weihnachten will der Unternehmer die Marke von 500 geknackt haben. Ideen für den Ausbau des Geschäfts hat er einige. Die Webdomänen für Föhr-Teppich und Amrum-Teppich hat er sich schon gesichert. Da könnte also noch was kommen.

Neben dem Spaß am Insel-Cruising hat der Sylt Teppich sogar noch einen pädagogischen Nebeneffekt. „Die Kinder wissen jetzt genau, wo List liegt und wo Westerland. Sie kennen die Himmelsrichtungen und haben Sylt mit allen Sinnen erfasst.“