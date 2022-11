Sylt: Feuer bei Edeka Rasmussen in Westerland – Gebäude evakuiert

Im Gebäude von Edeka Rasmussen in Westerland auf Sylt ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Westerland. In dem Gebäude einer Edeka-Filiale in Westerland auf Sylt ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 9.35 Uhr in die Strandstraße gerufen.

Nach Abendblatt-Informationen brach das Feuer offenbar in den Sozialräumen im Untergeschoss aus. Innerhalb von einer Stunden konnte der Brand gelöscht werden.

Sylt: Feuer bei Edeka in Westerland – Ursache noch unklar

Zur Ursache konnte der Polizeisprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen noch keine Angaben machen.

Die Wohnungen im betroffenen Gebäude wurden evakuiert. Die Polizei sperrte die Strandstraße und die Steinmannstraße für den Einsatz weiträumig ab.