Sylt: Neues Yoga-Zentrum eröffnet in der alten Meierei

Sylt/Klanxbüll. Die Friedrichstraße ist die beliebteste Einkaufs- und Gastronomiemeile auf Sylt. Doch es gibt hier noch mehr: Denn in der Fußgängerzone ist auch der Yogaraum Westerland zu finden. Den hat Katja Schöneberndt 2019 eröffnet. „Ich bin der Insel schon seit vielen Jahren verbunden. Mein Vater hat hier eine kleine Ferienwohnung, und die Nordsee ist für mich als Surferin das perfekte Revier“, erzählt die 37-Jährige.

Die Räumlichkeit habe sie durch Zufall entdeckt, und das sei ihr Start in die Selbstständigkeit gewesen. „Ich hatte zuvor eine lange Reise durch Mittelamerika gemacht und war auf der Sinnsuche. Am Ende bin ich sozusagen auf Sylt angekommen und habe dort mein Yogaprojekt gestartet“, erzählt die studierte Fitnessökonomin.

Offene Yogaklassen, Einzelstunden und Yoga am Strand

Erst mal pendelte Schöneberndt noch zwischen Hamburg, dort leitete sie die FitGym Abteilung des Eimsbütteler Turnverbandes (ETV) an der Bundesstraße, und der Insel. „Ich wollte meine Festanstellung zunächst nicht aufgeben. Aber nach einiger Zeit habe ich mich ganz auf meine Selbstständigkeit konzentriert.“

Gemeinsam mit ihrem Team bietet Schöneberndt in ihrem Studio verschiedene Yogaformen an. Bei gutem Wetter wird übrigens auch mal am Strand unterrichtet. „Wir haben offene Yogaklassen, dort können sich die Teilnehmer online einbuchen. Aber natürlich können auch individuelle Einzelstunden gebucht werden.“

Zunächst seien vor allem Touristen die Zielgruppe gewesen. Aber inzwischen seien über die Hälfte der Kunden Einheimische. „Unser Angebot wird gut angenommen. Wir geraten hier sogar schon an unsere Kapazitätsgrenzen.“

Früher Käse und Milch – jetzt Yoga

Und da kommt Klanxbüll ins Spiel. Der kleine Ort ist das Tor zu Sylt. Denn hier ist der letzte Bahnhof, bevor es über den Hindenburgdamm auf die Insel geht. Und nur einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt steht auf einem großzügigen Grundstück die rot geklinkerte alte Meierei. „Hier wurde früher Milch, Käse und Joghurt hergestellt. Danach stand das Haus etwa 30 Jahre leer. Bis es mein Vater im April vergangenen Jahres gekauft hat. Seitdem bauen wir um.“

Denn exakt am 31. Dezember wird Schöneberndt dort das Seminarzentrum Sitaram „für Gesundheit, Naturschutz und Bewusstsein eröffnen. Es wird ein Ort der Begegnung, und natürlich geht es hier auch um Yoga.“

Yogazentrum: "Ausgeklügeltes Licht- und Klangsystem"

Das Abendblatt hat sich bei einem Ortstermin umgeschaut: Der große Raum mit den bis zu 3,50 Meter hohen Decken im Erdgeschoss ist das Zentrum des Gebäudes. „Wir haben hier noch das alte Molkebecken ausgebaut.“ Die alten weißen Fliesen sollen erhalten bleiben, auf dem Boden wird Eichenholzparkett verlegt. „Wir haben dann Platz für bis zu 20 Matten, und es wird modernste Technik geben. Hier werden wir mit unseren Seminarteilnehmern aber auch gemeinsam die Mahlzeiten einnehmen und diesen Raum für Workshops oder Veranstaltungen nutzen.“

Ein Hingucker sind die Schalen, die an der Decke hängen. „Das ist ein ausgeklügeltes Licht- und Klangsystem“, erklärt Schöneberndt. Aus einem Nachlass hat sie unter anderem Kronleuchter, eine Trommel und eine original indische Ganesha-Statue erworben. Die Gegenstände sollen demnächst ihren Platz im Seminarzentrum finden. Alt kombiniert mit Neu. An der Wänden sollen noch Bilder aufgehängt werden, die die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft darstellen. In der ersten Etage werden in den nächsten Wochen die Zimmer für die künftigen Gäste eingerichtet.

"Yoga ist eine Lebensphilosophie"

Die Powerfrau hat früher Fitnesskurse gegeben. „Eigentlich war ich für Yoga immer zu quirlig, aber irgendwann bin ich tief in diese Kunst und Lebensphilosophie eingetaucht.“ Yoga liegt im Trend. Unterricht wird in Studios, in Sportvereinen, in Ferienhotels oder sogar in Büros in der Mittagspause angeboten.

Es gibt Geschäfte, die sich komplett auf Bekleidung für diese körperlichen Übungen spezialisiert haben. Die Gründerin sagt: „Yoga ist eine Lebensphilosophie, die den Geist und Körper dabei begleitet, zurück zu dem zu finden, was der Mensch ist, wo die Kraft, die Kreativität, der Mut, das Vertrauen, eben das gesamtes Potenzial verborgen liegt.“

Schöneberndt setzt auf ein „ganzheitliches Seminarangebot. Ich möchte die Teilnehmer für einen achtsamen Umgang mit sich und ihrer Umwelt sensibilisieren.“

Auch Wellness in einer Fasssauna ist möglich

Exkursionen in die Natur sollen ebenfalls angeboten werden – das könnte auch mal eine Wattwanderung auf die Insel sein. Neben Yoga spielen aber auch Themen wie Heilpraktik, Osteopathie, Ayurveda und Massagen eine Rolle. In den kommenden Tagen wird ein gläserner Pavillon für Anwendungen aufgestellt. Auf Wellness muss übrigens auch nicht verzichtet werden. Die Gäste können auf Wunsch in einer Fasssauna entspannen, die ein mobiler Anbieter bereitstellt.