Sylt: Warum Herbsturlaub auf der Nordsee-Insel immer beliebter wird

Mal richtig durchpusten lassen: Im Herbst lockt gerade die raue See viele Spaziergänger an die Strände von Sylt – wie hier in Kampen.

Urlaub an der Nordsee

Urlaub an der Nordsee Warum Herbsturlaub auf Sylt immer beliebter wird

Sylt. „Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, und auf den Fluren lass die Winde los.“ Herbsttag von Rainer Maria Rilke

Dass Sylt Sommer kann, ist bekannt. Millionen Urlauber kommen jedes Jahr, um auf der Nordseeinsel Strand, Dünen und die unvergleichliche Brandung zu genießen. Naturgewalten in den faszinierendsten Facetten. Dazu grandiose Sonnenuntergänge und Partystimmung, das wilde Leben. Dabei hat Sylt auch im Herbst einiges zu bieten.

„Jetzt nach den Herbstferien wird der Schalter umgelegt und es wird ruhiger, zugleich zeigt die Insel ihre raue Seite“, sagt der Geschäftsführer der Sylt Marketing GmbH, Moritz Luft. Die Chance auf lange Spaziergänge an einsamen Stränden und Zeit, um die Seele baumeln zu lassen. „Viele Gäste, vor allem ältere und ferienunabhängige, wählen inzwischen ganz bewusst den November, um nach Sylt zu reisen.“

Sylt: Ein Drittel mehr Gäste als vor zehn Jahren

Eine Entwicklung, die sich an den wachsenden Urlauberzahlen in der sogenannten Zwischensaison festmachen lässt. 2019, im Jahr vor der Corona-Pandemie, wurden auf Sylt knapp 33.000 Gästeankünfte registriert. Zehn Jahre davor war es noch ein Drittel weniger.

Auch die Zahl der Übernachtung im November ist gestiegen: im Zehn-Jahres-Vergleich von 189.000 (2009) auf 228.000 (2019). Im vergangenen Jahr waren es mit 353.000 sogar noch mal deutlich mehr. Allerdings schreiben die Experten das vor allem dem Nachhol-Effekt nach den langen Corona-Lockdowns zu.

Zuwächse nur noch in der Nebensaison

Trotzdem sagt Sylt-Marketing-Chef Luft: „Dass bis 2019 übers Jahr insgesamt mehr Urlauber nach Sylt kamen, lag an den Zuwächsen in der Zwischen- und Nebensaison. In der Hauptsaison während der Sommermonate im Juli und August stagnieren die Zahlen.“

Wie wichtig das Geschäft inzwischen ist, zeigt noch eine andere Statistik: Inzwischen machen die Gäste, die in den Monaten Oktober bis März nach Sylt kommen, ein Drittel der Gesamtzahl aus.

Moritz Luft ist Geschäftsführer der Sylt Marketing GmbH.

Foto: Nicole Mai

Sylt: Mehr Hotels, günstigere Preise

Für die neue Lust an Sylts ruhigen Seiten gibt es diverse Gründe. So ist laut Luft die Zahl der Hotels auf der Insel in den vergangenen 15 Jahren gestiegen und damit auch die Möglichkeiten für herbstliche Kurzurlaube. Zugleich ist der Aufenthalt auf der Insel günstiger, weil viele Häuser Wellness-Arrangements und Rabatte für die Zimmerpreise offerieren.

Auch die Kurtaxe, in der Hauptsaison inzwischen etwa drei Euro pro Person und Tag sinkt auf etwa die Hälfte. „Gerade Menschen, die ein kleineres Reise-Budget zur Verfügung haben, nutzen die Vorteile“, sagt der Tourismus-Experte. Und, auch nicht ganz unwichtig: „Die Züge sind deutlich leerer.“

Mary Roos und Giovanni Di Lorenzo kommen nach Sylt

Dazu kommt: Die Gastgeber haben sich in den vergangenen Jahren einiges ausgedacht, um auch Kulturfreunde auf die Insel zu locken. Besonders herausragend: das Lange Literaturwochenende mit zahlreichen Lesungen von Autoren, das inzwischen schon zum achten Mal von den Privathotels Sylt veranstaltet wird.

In diesem Jahr sind bekannte Namen wie die Elke Heidenreich, Susanne Abel, Giovanni Di Lorenzo oder Mary Roos vom 8. bis 13. November zu Gast auf der Nordseeinsel.

Moderiert wird die Veranstaltungsreihe mit zehn Lesungen von der Literaturexpertin Elke Heidenreich, dem Chef des Hamburger Literaturhauses Rainer Moritz und Theater- und Filmexpertin Sonja Valentin. Gastgeber sind der Benen-Diken-Hof, das Hotel Budersand, das Fährhaus Sylt, das Hotel Rungholt sowie das Landhaus Stricker.

Das Besondere: Geboten wird nicht nur Futter für Kopf und Seele, sondern in Form einer Matinée oder Abendveranstaltung auch gehobene Kulinarik.

Jan Delay kommt als DJ Flashdance nach Sylt

Für allem für das jüngere Publikum interessant: Der Hamburger Musiker Jan Delay kommt Ende November nach Sylt. Im gerade erst eröffneten Club „Provokant“ in Westerland legt der illustre Gast als DJ Flashdance am Sonnabend vor dem ersten Advent, 26. November, gemeinsam mit DJ Fareezy auf.

Auf die erste Ankündigung reagierten schon Dutzende begeisterte Fans. Singen wird Delay aber nicht. „Nicht glotzen, tanzen! Geiles DJ-Set! Kein Konzert“ heißt es in der Ankündigung. Eintritt ist ab 21 Jahren. Los geht es um 23 Uhr.