Polizei Sylt: Einbruch im Haus Metropol – Fahndung nach kleiner Person

Nach Einbrüchen in mehreren Lokalen ist jetzt eine der bekanntesten Immobilien in Westerland betroffen. Das sagt die Polizei.

Das Haus Metropol am Stand von Westerland auf der Insel Sylt ist bundesweit bekannt. Die Polizei sucht Einbrecher.

Westerland. Eine Serie von Einbrüchen sorgt auf der Insel Sylt für Aufregung. In der Nacht zum Mittwoch haben zwei unbekannte Täter versucht, in das Haus Metropol in Westerland einzusteigen.

Nach Angaben der Polizei sollen die Einbrecher um kurz nach 22 Uhr Oberlichter auf dem Flachdach des Gebäudekomplexes zerstört haben, um so in das bundesweit bekannte Appartement-Hochhaus am Strand einzusteigen.

Sylt: Auffällig kleiner Einbrecher im Haus Metropol

Allerdings wurden sie dabei von Zeugen bemerkt. Die Täter flüchteten über das Dach in die Strandstraße und liefen dann in Richtung Innenstadt.

Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen oder Personen, die die Tat beobachtet haben. Nach Beschreibungen soll eine Person auffällig klein sei. Beide mutmaßlichen Einbrecher waren dunkel gekleidet und trugen Jacken mit roten Streifen.

Sylt von wahrer Einbruchsserie heimgesucht

In den vergangenen Wochen war es auf der Nordseeinsel immer wieder zu Einbrüchen gekommen. Ende Oktober hatten Unbekannte in List in das Lokal Pier 67 von Fisch-Gastronom Jürgen Gosch eingebrochen. Der Versuch, den Tresor mit Gewalt zu öffnen, war allerdings gescheitert.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch in der Bierstube Bell in Westerland hatte es einen Einbruch gegeben. Nach Polizeiangaben hatte der unbekannte Täter eine Beute im unteren vierstelligen Bereich gemacht. Zuvor waren unter anderem ein Antikladen und der Louis-Vitton-Shop in Kampen betroffen.

Wieder Einbruch auf Sylt: Das sagt die Polizei

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist offen. "Wir haben keine Hinweise darauf", sagte Christian Kartheus, Sprecher der Polizeidirektion Flensburg.