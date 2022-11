Sylt: Erster Weihnachtsmarkt eröffnet schon bald! Andere fallen aus

In mehreren Orten finden Advents- und Weihnachtsmärkte statt. Was außerdem angeboten wird – und was dieses Jahr dagegen ausfällt.

Auf Sylt gibt es in mehreren Orten Weihnachtsmärkte. Schon am Wochenende geht es los (Symbolbild).

Sylt. Nach dem langen Sommer scheint Weihnachten noch weit entfernt. Aber in gut sieben Wochen ist es soweit. Auf Sylt sagt man dann „Lekelk Jööl“. Im Sylter Friesisch heißt das „Frohe Weihnachten“. Traditionell gibt es auf der Insel eine Reihe von Advents- und Weihnachtsmärkten, die für stimmungsvolle Atmosphäre auf der Nordseeinsel sorgen.

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie viele Termine ausfallen mussten, laufen jetzt die Vorbereitungen für eine schöne Festzeit mit viel Atmosphäre auf Sylt. Das Angebot ist trotz Energiekrise und Diskussionen um Einsparmöglichkeiten vielfältig.

Sylt: Dänischer Julebasar schon ab Sonntag in Keitum

Los geht es schon am kommenden Sonntag, den 6. November, mit dem dänischen Weihnachtsmarkt, dem Julebasar. In der Sporthalle der Dänischen Schule (Keitumer Süderstr. 38, Keitum) wird es hyggelig mit traditionellen Handarbeiten, Weihnachtsdekorationen und vielen Leckereien aus dem nördlichen Nachbarland. Natürlich gibt auch Jule Gløgg, den dänischen Glühwein. Los geht es um 11 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Westerland mit nostalgischem Karussell

Nach einem Jahr Pause kehrt der Sylter Wintermarkt zurück. Am 9. Dezember 2022 wird der beliebte Treffpunkt in der Innenstadt von Westerland eröffnet. In etwa 20 weihnachtlich geschmückten Buden erwarten die Besucher in der Neuen Mitte (Neue Straße) kulinarische Köstlichkeiten, die von Sylter Gastronomen zubereitet werden. Auch die Alm-Hütte ist wieder dabei.

Die Kleinen können auf dem nostalgischen Weihnachtskarussell eine Runde drehen. Außerdem gibt es diverse Geschenkideen, von Schmuck über Dekoration bis zu Kunsthandwerk. In einer Hütte werden Sylter Vereine ihre Projekte und Themen präsentieren. Und Heiligabend ist noch lange nicht Schluss – abgebaut wird der Weihnachtszauber erst nach 3. Januar.

Weihnachtsmarkt in Kampen unterm Reetdach

Dass der Kampener Weihnachtsmarkt unter Reet stattfinden muss, ist quasi gesetzt. Am zweiten Adventswochenende, vom 2. bis zum 4. Dezember, präsentieren 30 Aussteller ihr Angebot im festlich geschmückten Kamp-Hüs (Hauptstraße 12, Kampen).

Um sich zwischen dem adventlichen Bummel zu stärken, gibt es winterliche Spezialitäten wie Punsch und Futjes. Achtung: Im Innenbereich des Kaamp-Hüs besteht Maskenpflicht.

Weihnachtsmarkt in Hörnum Mitte Dezember

Für Weihnachtsstimmung ist auch im Süden der Insel gesorgt. Am 17. und 18. Dezember 2022, dem vierten Adventswochenende, findet auf dem Parkplatz des Tourismus-Service Hörnum (Rantumer Straße 20) der kleine Weihnachtsmarkt Hörnum statt. Weihnachtsgeschichten, Bastelattraktionen und ein Besuch des Weihnachtsmanns sind was für Kinder.

Größere Besucher können bei Punsch und Gastronomieangeboten in Stimmung kommen. Für alle, für die Vorfreude die schönste Freude ist: Als Start in die Adventszeit hat sich im November das Hörnumer Weihnachtsbaumleuchten (vor der Grundschule Hörnum) etabliert. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Adventsstimmung bei Geschäftsleuten auf Sylt

Zusätzlich laden auch einige Unternehmen zur Einstimmung auf das Fest ein. Beim Gartencenter Harms (Koogstraße 3, Keitum) gibt es ab 18. November Adventsgestecke und weihnachtliche Dekoration.

In der Halle der Sylter Landschlachterei (Bäderstraße 2, Keitum) erwarten Schleckermäuler beim Keitumer Scheunenmarkt am 19. und 20. November sowohl kulinarische Köstlichkeiten als auch Geschenkideen. Am Gourmetrestaurant Jörg Müller (Süderstraße 8, Westerland) lädt der „Adventszauber“ an allen vier Adventswochenenden ein.

Diese Weihnachtsmärkte auf Sylt fallen aus

Es gibt allerdings auch eine Reihe von Absagen. Nach jetzigem Stand finden folgende Veranstaltungen nicht statt: Jööltir in Morsum, Archsumer Weihnachtsstübchen, Keitumer Weihnachtsmarkt, Lister Weihnachtsmarkt sowie das Lichterfest der Sylter Werkstätten.

Heiligabend in Tinnum mit Musikkapelle

Ob der Weihnachtsmarkt im „Tinem Hüs“ in Tinnum stattfindet, soll sich in der nächsten Woche entscheiden. Sicher ist: Um das Warten auf die Bescherung zu verkürzen, gibt es vor allem für die Kinder am 24. Dezember ab 13 Uhr wieder ein Angebot vom Tinnumer Dorfverein im Tinem Hüs (Dirksstraße 11, Tinnum) mit Musikkappelle und Weihnachtsgeschichten.