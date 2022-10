List auf Sylt: Unbekannte brechen ins "Pier 67" von Jürgen Gosch ein

Sylt. Unbekannte sind in List auf Sylt in der Nacht zum Sonntag in das Restaurant Pier 67 von Jürgen Gosch eingebrochen. "Der oder die Täter verschafften sich gegen 4 Uhr morgens Zugang zum Restaurant", so ein Sprecher der zuständigen Polizei Flensburg.

Der Versuch, einen Tresor gewaltsam zu öffnen, sei jedoch gescheitert, sagt der Sprecher. Die Einbrecher seien ohne Diebesgut geflüchtet. Was die Täter offenbar nicht wussten: Im Restaurant sind Überwachungskameras installliert. "Die Aufnahmen werden noch ausgewertet".

Einbruch bei Gosch in List auf Sylt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat den Zugang zum Pier 67 mit Flatterband abgesperrt. Das Restaurant wurde als Tatort geschlagnahmt.

Das Restaurant Pier 67 in List auf Sylt ist ein Tatort und wurde von der Polizei beschlagnahmt. Nach dem Einbruch werden dort Spuren gesichert.

Es werden noch Spuren gesichert. Das Pier 67 bleibt vorerst geschlossen. Das war es allerdings schon während der vergangenen zwei Wochen - wegen Personalmangels.

Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat zur Tatzeit am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr verdächtige Beobachtungen im Lister Hafen gemacht. Hinweise nimmt die Polizei auf Sylt, Telefon 04651.70470 entgegen.