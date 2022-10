Sylt Schullandheim: Puan Klent erhält vom Bund 4,5 Millionen Euro für 2023

Sylt. Das Schullandheim Puan Klent auf Sylt soll umgebaut und saniert werden. Dafür hat der Haushaltsausschuss des Bundestages am Donnerstag für das kommende Jahr eine Summe von 4,5 Millionen Euro bereitgestellt.

„An Puan Klent habe ich schöne Erinnerungen. Die Herberge ist ein wunderschöner Ort und wie viele andere Hamburgerinnen und Hamburger war ich als Kind dort zu Gast. Viele Hamburgerinnen und Hamburger können sich freuen, dass wir die Herberge jetzt mit Bundesmitteln sanieren. So können auch zukünftige Generationen den Ort erleben“, sagte Metin Hakverdi (SPD), Hamburger Abgeordneter im Haushaltsausschuss.

Puan Klent: Bund will insgesamt 15 Millionen Euro investieren

Insgesamt will der Bund die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an dem Hamburger Jugendheim mit insgesamt 15 Millionen Euro unterstützen. Die Einrichtung hat 390 Betten und wird von der gleichnamigen Hamburger Stiftung betrieben. Diese will so schnell wie möglich mit den Umbaumaßnahmen beginnen. Ob das noch in diesem Jahr möglich ist, ist allerdings fraglich. Auf jeden Fall sollen die Bauarbeiten nur in den Monaten Oktober bis März durchgeführt werden, damit der Saisonbetrieb nicht beeinträchtigt wird.

Als die Stiftung 2017 wegen finanzieller Schieflage Insolvenz anmelden musste, setzte sich Hakverdi zusammen mit anderen Politikern für den Erhalt der Einrichtung ein. „Die Unterstützung der über 100 Jahre alten Jugendherberge ist für mich ein persönliches Anliegen. 2017 halfen wir der Stiftung aus einer schwierigen Lage und nun machen wir sie mit der Sanierung bereit für die Zukunft“, so Hakverdi.