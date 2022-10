Polizei Sylt Unbekannter bricht in Antiquitätenladen in Westerland ein

Westerland. Ein unbekannter Täter ist am frühen Dienstagmorgen, 18. Oktober, gegen 4 Uhr in ein Antiquitätengeschäft an der Strandstraße in Westerland auf Sylt eingebrochen. Wie Christian Kartheus, Sprecher der Polizeidirektion Flensburg, auf Abendblatt-Nachfrage mitteilte, schlug der Täter die Frontscheibe ein und verschaffte sich so Zugang zu dem Geschäft.

Polizei Sylt: Wurde am Tatort eine Blutspur entdeckt?

Es seien Ringe, Münzen, Taschen und Armbänder im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet worden. Dass die Schadenshöhe bei mehreren Tausend Euro liegt, wie andere Medien berichten, konnte der Polizeisprecher nicht bestätigen. Ein Teil des Diebesgutes wurde in der Nähe des Tatortes aufgefunden.

Zudem habe die Polizei eine rote Spur entdeckt, bei der man nun überprüfe, ob es sich um eine Blutspur handele. Der Täter konnte unentdeckt entkommen. Die Polizei ermittelt. Hinweise auf einen Zusammenhang zu dem Einbruch in ein Louis-Vuitton-Geschäft in Kampen Anfang August gibt es laut Polizei derzeit nicht.