Bäckerei Sylt: Lund, Jessen und Ingwersen räumen bei Ranking ab

Hörnum. Mittwochvormittag, 10 Uhr, Hörnum: Vor der Bäckerei Lund an der Südspitze von Sylt stehen Urlauber und Insulaner Schlange. Es duftet nach frischen Brötchen. Im Verkaufstresen liegen hausgemachte Biobackwaren: Friesenvollkornbrot, Dinkel-Baguettes oder das berühmte Sauerteigbrot frisch aus dem Ofen.

Inhaber Jens Lund hat alle Hände voll zu tun. Gerade erst war er einer der Protagonisten in der NDR-Reportage "Landgemacht", die am vergangenen Sonntag ausgestrahlt wurde. Seitdem rennen ihm die Leute die Türen ein.

Fallstaff-Magazin: Landbäckerei Jessen auf Rang zwei

Doch damit nicht genug: Das Lifestyle-Magazin Falstaff hat den Familienbetrieb zur beliebtesten Bäckerei in ganz Schleswig-Holstein gekürt. Mit großem Abstand führt die Bäckerei Lund die Liste an. 44 Prozent aller Stimmen des Publikumsvotums gingen an den Hörnumer Betrieb.

Mit zehn Prozent der Stimmen sicherte sich die Landbäckerei Jessen in Wenningstedt Platz zwei. Der dritte Rang ging mit neun Prozent der Stimmen an die Bäckerei Ingwersen in Morsum. Das Besondere: Alle drei Spitzenreiter haben ihren Sitz auf Sylt. Damit hat die Insel in diesem Jahr auf ganzer Linie abgeräumt.

Inhaber Jens Lund hat in Hamburger Luxushotel gearbeitet

Die Bäckerei Lund existiert seit etwa 80 Jahren, Jens Lund führt den Betrieb seit 2021. Es ist eine Herzensangelegenheit. Der gelernte Koch und Konditor ist gebürtiger Sylter, er stammt aus Hörnum. In den vergangenen Jahren hat er einiges von der Welt gesehen, war in Neuseeland, hat lange im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg gearbeitet und in Heidelberg seinen Küchenmeister gemacht.

Seit einiger Zeit ist er zurück auf seiner Heimatinsel. Sehr beliebt in seiner Bäckerei Lund ist das besondere Sauerteigbrot, das aus natürlichen, selbstgezüchteten Teigen hergestellt wird. „Sauerteig macht eigentlich jeder Bäcker“, so Lund. „Aber unser Verfahren ist eher eine Seltenheit. Das bringt viel Geschmack in die Sache.“

Frische Zutaten von lokalen Produzenten

Und dieses Rezept kommt an. Was als kleine Bäckerei in einer Baracke zur Brotversorgung der damals neu entstandenen Wehrmachtssiedlung anfing, ist mittlerweile zu einem Unternehmen mit etwa 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angewachsen. Neben einer Bäckerei mit Konditorei und eigener Eisherstellung gehören zu ihm auch ein Café und Restaurant. Die frischen Zutaten stammen direkt von Landwirten, Schlachtern und weiteren lokalen Produzenten von Sylt und Nordfriesland.

Und was ist das Geheimnis der diesjährigen Gewinner-Bäckerei? Inhaber Jens Lund übt sich in Bescheidenheit: „Wir haben dafür geworben, dass die Leute für uns abstimmen können, das macht natürlich einen Teil aus“, sagt der 36-Jährige. Zudem sei Sylt als beliebte Urlaubsinsel deshalb im Vorteil, weil viele Menschen aus ganz Deutschland die Bäckereien kennen und bei guten Erfahrungen für die Bäckereien abstimmen. Das müsste man bei dem Ergebnis bedenken. „Wir freuen uns aber natürlich trotzdem sehr darüber“, so Lund.

Kunden schwärmen von der Qualität der Bäckerei Lund

Deshalb misst der Hörnumer dem Preis auch nicht allzu viel Bedeutung bei. Dennoch: Damit die Leute für den Betrieb abstimmen, müssen sie dennoch von ihm überzeugt sein. Dass das der Fall ist, wird im Gespräch mit den Kunden deutlich. „Ich habe hier das beste Brot meines Lebens gegessen“, sagt Urlauberin Silke Fischer aus Paderborn. „Gefühlt habe ich mein gesamtes Urlaubsgeld in dieser Bäckerei gelassen.“

Die Landbäckerei Jessen in Wenningstedt auf Sylt ist die zweitbeliebteste Bäckerei in Schleswig-Holstein

Foto: Juliane Minow

Auch die Zweit- und Drittplatzierten setzen auf Handarbeit

Maren Thiesen ist Verkäuferin der Landbäckerei Jessen in Wenningstedt: „Wir haben uns über Platz zwei im Ranking sehr gefreut“, sagt Thiesen, die seit 14 Jahren im Betrieb arbeitet. Die Backwaren der Bäckerei werden nicht nur in den drei Filialen in Wenningstedt, Tinnum und Keitum auf Sylt verkauft, sondern bis nach Hamburg, Lüneburg, Kiel und Rendsburg geliefert. Dort sind die Produkte zum Beispiel in Edeka-Märkten zu finden.

„Ich glaube, unser Geheimnis ist, dass unsere Backwaren handgemacht sind“, sagt Thiesen. In der Bäckerei wird nach traditionellen Rezepten gebacken, Friesenbrot, Schwarzbrot und mehr liegen dort in dem Verkaufstresen. Der Familienbetrieb existiert seit 1931, wird derzeit in vierter Generation geführt.

Bäckerei Ingwersen will noch höher hinaus

Auf Platz drei ist im Ranking die Bäckerei Ingwersen in Morsum gelandet. „Das freut uns total“, sagt Betriebsleiter Florian Grage. Auch der Betrieb im Inselosten setzt auf Handarbeit, arbeitet so wenig wie möglich mit Maschinen und stattdessen mit traditionellen Methoden und Rezepten.

Seit 1925 gibt es die Bäckerei, zu der mittlerweile auch ein Café und ein Onlineshop gehören. Obgleich die Platzierung im Ranking für Freude sorgt – bei Florian Grage zumindest ist auch der Ehrgeiz geweckt: „Wir hoffen, dass wir es nächstes Jahr auf Platz eins schaffen.“