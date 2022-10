Sylt: Darum schließt das Restaurant 94Kampen

Kampen. Drei Jahre lang gab es in dem Restaurant 94Kampen auf Sylt regionale und nachhaltige Küche. Am Wochenende schließt das Lokal unter Führung von Inhaberin Jasmin Stump seine Türen. Das gab die 37-Jährige Gastronomin auf der Instagramseite des Restaurants bekannt. Nach einer Abschiedsparty am Sonnabend, 15. Oktober, bleibt das Restaurant geschlossen, bevor es ab Ostern 2023 unter neuem Namen und neuer Führung weitergehen soll.

Gründe für das Aus sind Fachkräftemangel und Wohnungsnot

Die Gründe für das Aus seien unter anderem der Fachkräftemangel in der Gastronomie und auch die hohe Pacht, die sie aus verschiedenen Gründen nicht stemmen möchte. „Perspektivisch hätte ich ungefähr acht Mitarbeiter mehr gebraucht“, so Stump. „Die zu bekommen und hier auf der Insel bei der großen Wohnungsnot unterzubringen, wäre nahezu unmöglich gewesen.“ Deshalb kam für sie nicht infrage, den Pachtvertrag für weitere fünf Jahre zu unterschreiben.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Jasmin Stump im Abendblatt-Gespräch. Ein bisschen traurig seien sie und ihre Mitarbeiter schon. „Es war eine sehr schöne Zeit. Wir sind allen Gäste und auch der Gemeinde Kampen für die Unterstützung sehr dankbar“, sagt Stump. „Andererseits freuen wir uns auch, weil wir einen Nachmieter gefunden haben, mit dem wir sehr zufrieden sind“, so die Gastronomin. Dieser wird das Restaurant im Frühling kommenden Jahres unter neuer Führung und neuem Konzept wiedereröffnen.

Jasmin Stump wird dem neuen Lokal für ein Jahr erhalten bleiben

Und: Jasmin Stump wird dem Lokal für ein weiteres Jahr erhalten bleiben – dann aber nicht mehr als Pächterin, sondern als Mitarbeiterin. „Vielleicht werde ich den Posten als Küchenchefin übernehmen, das steht noch nicht so ganz fest“, verriet sie. Auch einige der derzeitigen Mitarbeiter werden nach der Wiedereröffnung zunächst im Restaurant bleiben.

Langfristig will die gebürtige Wilhelmshavenerin gastronomisch aber wieder auf eigenen Beinen stehen, sucht dafür derzeit eine Location auf Sylt. „Ich leben seit zwölf Jahren hier und habe auch nicht vor, das zu ändern. Ich bin hier angekommen“, so die 37-Jährige.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Sonnabend, 15. Oktober, findet eine Abschiedsparty statt

Erst einmal freut Stump sich aber auf die Abschiedsparty, die am Sonnabend, 15. Oktober, ab 17.30 Uhr im 94Kampen (Alte Dorfstraße 2) stattfindet. „Wir haben jetzt schon viele Zusagen von Stammgästen bekommen, das freut uns sehr“, so die Gastronomin. Jeder, der Lust hat, ist herzlich eingeladen, auch spontan vorbeizukommen. „Alles, was noch an Getränken und Speisen da ist, wird gegen einen kleinen Obolus aufgetischt“, sagt Stump.

Während der Herbst- und Wintermonate wird die Immobilie renoviert und bleibt damit auch über Weihnachten und Silvester geschlossen. Reservierungen für die Zeit nach der Wiedereröffnung und auch für die Osterfeiertage werden aber auch in dieser Zeit unter info@94kampen.de entgegengenommen. Aktuelle Informationen gibt es auf der Homepage des Restaurants.