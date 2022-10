Sylt: Neue Zugverbindung nach Westerland – ein Fest für Frühaufsteher

Westerland. Gute Nachrichten für Sylt-Urlauber – zumindest für solche, die gern früh aufstehen: Ab Dezember gibt es eine neue Direktverbindung nach Westerland. Die Deutsche Bahn hat ihren neuen Fahrplan für 2023 vorgestellt, der ab dem 11. Dezember gilt. Fahrkarten können bereits ab dem 12. Oktober erworben werden.

Ab Köln fährt künftig statt nur in der Saison das ganze Jahr hindurch täglich die frühe Intercity-Direktverbindung von und nach Nordfriesland bis Westerland auf Sylt. Der Zug hält auch in Osnabrück, Bremen und Hamburg.

Sylt-Urlauber aus Köln müssen für den neuen Zug früh aufstehen

Abfahrt in Köln ist um 5.09 Uhr, in Osnabrück um 7.23 Uhr, in Bremen um 8.17 Uhr und in Hamburg um 9.17 Uhr, Ankunft in Westerland um 12.35 Uhr. Diese Strecke fährt der ICE auch zurück: Um 13.26 Uhr geht es in Westerland los. Ankunft in Hamburg ist um 16.45 Uhr, in Bremen um 17.46 Uhr und in Osnabrück um 18.41 Uhr.

Auf der bereits bestehenden täglichen Verbindung von Köln nach Sylt mit Ankunft in Westerland um 16.34 Uhr entfallen mit dem Fahrplanwechsel die Zwischenhalte in Osnabrück (in beide Richtungen) und Bremen (nur in Richtung Sylt). Noch vor den Änderungen im Fahrplan kommt es aber zu Unannehmlichkeiten für Reisende mit Ziel Sylt: So ist der Zugverkehr nach Sylt Ende November wegen Bauarbeiten eingeschränkt.