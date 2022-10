Sylt: Luxushotel A-Rosa in List hat einen neuen Eigentümer

List. Das Sylter Luxushotel A-Rosa in List hat einen neuen Eigentümer. Die Holding Wirtgen Invest mit Sitz in Rheinland Pfalz hat die Immobilie gekauft. Verkäufer ist die Publikumsfondsgesellschaft Deutsche Immobilien Invest Hotel Fonds, die bis zuletzt im Besitz des 5-Sterne-Resorts war.

Die Transaktion fand im Zuge eines sogenannten Asset Deals statt. Bei dieser Unterart des Unternehmenskaufs werden Wirtschaftsgüter wie Grundstücke und Gebäude einzeln erworben. Mit dem Kauf des 5-Sterne-Hotels auf Sylt erweitert die Holding Wirtgen Invest ihr Immobilienportfolio. In der Vergangenheit investierte sie vor allem in Immobilien in guten Lagen deutscher Großstädte, darunter das Wohnquartier Charlie Living in Berlin-Mitte, eine Immobilie in der Königsallee in Düsseldorf oder die Taunusanlage 8, genannt „T8“, in Frankfurt.

Luxushotel A-Rosa auf Sylt: Im Betrieb ändert sich nichts

Im Hotelbetrieb ändert sich durch den Verkauf nichts. Betreiber bleibt die DSR Hotel Holding, zu der A-Rosa gehört. Der Pachtvertrag laufe unverändert weiter, sagt Karl J. Pojer, Chef der DSR Hotel Holding und führt weiter aus: „Es freut uns sehr, so professionelle, erfolgreiche und qualitätsbewusste neue Eigentümer zu haben.“

Das Fünf-Sterne-Hotel am Ortseingang von List wurde 2010 eröffnet und wird mit einem langfristigen Pachtvertrag durch die DSR Hotel Holding betrieben. Das Hotel hat 177 Zimmer und Suiten, zwei Restaurants und einen 3.500 Quadratmeter großen Spa-Bereich. Seit April ist Sven Fritzsche Direktor des Luxushotels. Sein Vorgänger Marc Hoffmann war aus persönlichen Gründen nach Österreich gewechselt.