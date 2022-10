Sylt: Neuer Elektrobus fährt in Zukunft über die Insel

Weitere vier Busse kommen in den nächsten Wochen auf Sylt an. 4,5 Millionen Euro investiert die Sylter Verkehrsgesellschaft.

Sylt. Kein lautes Motorenbrummen, keine schwarzen Abgase, die aus dem Auspuff kommen: Der neue Bus der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG) fährt komplett elektrisch. In der vergangenen Woche ist das Fahrzeug der Firma MAN auf der Insel angekommen. In Zukunft wird der E-Bus hauptsächlich auf den Linien 3 und 4 zwischen Westerland, Keitum, Wenningstedt und Morsum unterwegs sein, aber auch auf den Linien 1 und 2 Richtung List und Hörnum eingesetzt werden. Der neue E-Bus hat jeweils etwa 40 Sitz- und Stehplätze.

Es ist der zweite elektrische Bus, der im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf Sylt zum Einsatz kommt. Seit 2016 ist bereits ein E-Bus Teil der Flotte. Nun geht die SVG einen weiteren wichtigen Schritt in Sachen nachhaltiger Busverkehr. „Weitere vier Busse werden in den kommenden Wochen erwartet“, so die SVG. Die elektrischen Busse haben eine Reichweite von 400 Kilometern. Damit können sie einen gesamten Betriebstag ohne Nachladen durchfahren.

Sylt: 4,5 Millionen Euro für umweltfreundlicheren ÖPNV

In den kommenden Jahren soll der Sylter ÖPNV umweltfreundlicher gestaltet werden. 4,5 Millionen Euro investiert die SVG in die neue Technik für die Elektrobusse. Dazu wird der Betriebshof der SVG mit einem Lademanagement versehen. Der Umbau startet im Herbst dieses Jahres und soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein. „Die Umstellung auf E-Mobilität ist in vollem Gange, in den nächsten 5 bis 6 Jahren wird eine vollständige Umstellung der Flotte erwartet“, so SVG-Sprecherin Silke Hasse.

Das ist aber nicht die einzige Maßnahme, die die SVG in Sachen Nachhaltigkeit unternimmt. Im Mai startete die Verkehrsgesellschaft das Pilotprojekt SyltGO. Was als Partnerschaft mit dem Tourismus-Service Wenningstedt-Braderup (TSWB) begann, hat sich mittlerweile auf die gesamte Insel ausgeweitet. In dem Mobilitätsprogramm kooperiert die SVG mit Appartementvermietern und Beherbergungsunternehmen auf der Insel, hat mittlerweile zahlreiche Appartementagenturen, Hotels und Vermieter mit über 2500 Betten gewinnen können. Der neueste Partner ist die Hotelgruppe von Sehnsucht-Sylt mit zehn Hotels inselweit.

Kostenfrei Bus auf Sylt fahren: Pilotprojekt wird verlängert

Die Gäste der beteiligten Betreibe fahren mit dem Partnerticket kostenfrei Bus – und das kommt an. „Nahezu alle Gäste haben sich über die Möglichkeit gefreut und das Ticket auch viel genutzt“, berichtet Inken Yelkenli, Geschäftsführerin von König Appartement. „Auch dass dadurch die allgemeine Infrastruktur und die Straßen entlastet werden sollen, ist für viele ein wichtiger Punkt, an dem sie gerne teilhaben“, so Yelkenli weiter.

Aufgrund der positiven Resonanz geht das Projekt in die Verlängerung. Interessierte Betriebe können noch bis Ende 2022 Partner werden. Dann fällt kein Entgelt an. Erst ab 2023 muss eine Umlage pro Übernachtung geleistet werden. Die Partner vermarkten den kostenfreien Busverkehr als Mehrwert für ihre Unterkunft und bieten ihren Gästen gerade zu Zeiten der Inflation einen Kostenvorteil an. Interessierte Betriebe können sich an Finn Blunck, Mobilitätsmanager bei der SVG, unter finn.blunck@svg-busreisen.de oder telefonisch unter 04651/8391019 melden.