Sylt: Naturschutz und Artenvielfalt sollen „etwas Großes werden“

Inselweit gibt es in dieser Woche viele Aktionen bei der Sylter Nachhaltigkeitswoche – mitmachen der Touristen ausdrücklich erwünscht.

Sylt. Für Stella Kinne beginnt der Tag auf Sylt meistens um fünf Uhr. In den Morgenstunden kann sie vor allem die Ruhe, die über der Insel liegt, genießen: „Ich finde den Sonnenaufgang auf der Ostseite fast schöner als den Sonnenuntergang.“ Ob im Klappholttal Richtung List oder in der Braderuper Heide, überall gäbe es noch Spots, wo es sehr leer ist und auch die Touristen die Natur in vollen Zügen genießen können.

Kinne erlebt die Schönheit der Insel jeden Tag – die 24-Jährige ist seit 2020 Naturbotschafterin auf der Insel. „Wir sind ein sehr starker Touristenmagnet, aber zugleich eine unglaublich vielfältige Naturinsel, die einzigartig ist mit schützenswerten Arten“, sagt Kinne. „Und genau diese Kombination, die starke Marke Sylt und die Natur, bieten uns viele Chancen, auf das große Thema Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. Wir müssen wesentlich mehr tun.“

Und genau das tun sie jetzt während der Sylter Nachhaltigkeitstage. Das Motto dabei lautet: „Jede Tat zählt.“

Sylter Nachhaltigkeitswoche soll stetig weiterwachsen

Es ist ein insulares Bündnis, das sich dafür zusammengeschlossen hat mit Kinne als Koordinatorin, dem Insel Sylt Tourismus Service (ISTS), der Sylt Marketing GmbH (SMG), der Schutzstation Wattenmeer, dem Erlebniszentrum Naturgewalten und dem Bürgernetzwerk „Merret reicht's“.

Das Programm ist vielfältig und umfasst Führungen (unter anderem im Wattenmeer), Ausstellungen, eine Liveschalte zum Forschungsschiff Polarstern (23. September), eine Vernissage für Gleichberechtigung und das Angebot von veganen Speisen (Restaurant Fitschen in Wenningstedt).

„Für uns ist die Sylter Nachhaltigkeitswoche eine Art Pilotprojekt, wir wollen in diesem Jahr lernen, aber in der Zukunft etwas Großes daraus machen, gerade weil wir die SMG und den ISTS hinter uns haben“, sagt Kinne, die mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern auch den Windsurf World Cup als Plattform nutzen wird, um auf nachhaltige Themen aufmerksam zu machen.

Info-Zelt während des Windsurf World Cup bietet Mitmachaktionen für Touristen an

Während des Events ist die Initiative auch mit einem Informationszelt des ISTS auf der Westerländer Promenade vertreten. Dort planen die Naturschutzverbände und auch die Initiative Bye Bye Plastik und das Surfhouse Sylt viele Aktionen. Unter anderem werden auch Patenschaften angeboten für die Neuanpflanzung von Stranddisteln (dem Wappen von Kampen).

Eine Aktion ganz im Sinne von Naturbotschafterin Kinne: „Die Artenvielfalt hier auf Sylt zu erhalten, ist ein großes Ziel. Auf diesem Weg Aufklärungsarbeit zu betreiben, den Menschen die schützenswerten Gebiete zu zeigen, das kann ein Puzzlestück auf dem Weg dahin sein.“

Das komplette Angebot ist im Internet unter www.sylt.de/nachhaltigkeitstage einzusehen. Mitmachen ausdrücklich erwünscht, gerade auch für Touristen.