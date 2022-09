Sylt: Beliebtes Restaurant Badezeit steht in Flammen

Feuerwehrleute sind in Westerland seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Riesige Rauchwolke über Westerland.

Das Strandrestaurant Badezeit liegt direkt an der Westerländer Promenade.

Sylt Strandrestaurant Badezeit steht in Flammen

Westerland. Riesen-Schock für Sylt: Am frühen Morgen ist im Strandrestaurant Badezeit direkt an der Promenade in Westerland ein Feuer ausgebrochen. Um 6.15 Uhr wurden die Feuerwehren von Westerland und Tinnum zu Einsätzen gerufen. Den Feuerwehrleuten gelang es offenbar bisher nicht, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

Sylt: Drei Häuser in Westerland mussten evakuiert werden

Über Westerland breitete sich schnell ein große Rauchwolke aus. Laut „Shz" mussten drei Häuser wegen der starken Rauchentwicklung zunächst sogar evakuiert werden. Die Einwohner wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und außerdem die Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Sylt: Das Strandrestaurant Badezeit in Westerland steht am Donnerstagmorgen in Flammen.

Foto: Georg Supanz

Das Badezeit liegt in der Dünenstraße an der Westerländer Strandpromenade neben dem Hotel Miramar und bietet seinen Kunden frische und regionale Küche.