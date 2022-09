Sylt: Protest-Camp der Punks wird von der Polizei geräumt

Westerland. Das Protestcamp in Westerland auf Sylt wird geräumt: Für die Bewohnerinnen und Bewohner des auf Sylt ist die Zeit endgültig abgelaufen. Am Dienstagabend tagte der Hauptausschuss der Gemeinde Sylt im Rathaus, zu der öffentlichen Sitzung gesellten sich auch fünf Punks. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ihnen der Hauptausschussvorsitzende Holger Flessau sagte: „Die Party ist vorbei. Bitte verlasst friedlich das Camp, damit es nicht zur Eskalation kommt.“

Sylt: Protestcamp der Punks wird geräumt

Am Montag hatte das Oberverwaltungsgericht die Beschwerde der Veranstalter des Protestcamps abgewiesen. Am Dienstag stellten die Punks beim Kreis Nordfriesland einen Antrag auf eine neue Demonstration im Stadion von Keitum, und zwar vom 14. September bis zum 31. Dezember. Doch dies wurde vom Kreis postwendend abgelehnt, wie Bürgermeister Nikolas Häckel mitteilte.

Foto: Alexander Laux

Am Mittwochmorgen beginnt nun wie angekündigt die Räumung. Circa 15-20 Einsatzwagen sind vor Ort, viele Polizisten stehen schon an ihren Fahrzeugen und warten darauf, dass es los geht. Circa 80 Polizisten sind am Rathausplatz eingetroffen. Um 8. 41 Uhr fordert Bürgermeister Häckel die Punks per Megafon auf, das Gelände zu verlassen. Der Großteil der Punks zeigt sich kooperativ und beginnt, aufzuräumen.