Sylt: Wird Protestcamp der Punks geräumt? Entscheidung kommende Woche

Der Eilantrag der Punks ist am Freitag in Schleswig eingegangen. Das Verwaltungsgericht hat nun zwei Optionen.

Sylt: Die Genehmigung des Protestcamps auf dem Rathauspark von Westerland lief am 31. August aus.

Westerland. Dürfen die Punks noch länger auf Sylt bleiben – oder muss das Protestcamp am Rathaus von Westerland sofort geräumt werden? Jetzt haben die Juristen das Wort: Am Freitag um 13 Uhr ging der Eilantrag der Protestierenden gegen den Kreis Nordfriesland beim Verwaltungsgericht in Schleswig ein. Dies bestätigte Pressesprecherin Friederike Lange.

Darum geht es: Nachdem der Kreis Nordfriesland eine Verlängerung des Protestcamps über den 31. August hinaus abgelehnt und die sofortige Vollziehung der Entscheidung angeordnet hatte, legten die Punks Widerspruch beim Kreis ein. Mit dem Eilantrag beim Verwaltungsgericht soll nun „die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs" erreicht werden. Denn theoretisch könnte der Kreis jederzeit eine polizeiliche Räumung anordnen.

Sylt: Protestcamp der Punks – Entscheidung kommende Woche

Wie Lange mitteilte, hat der Kreis Nordfriesland aber gegenüber dem Gericht zugesagt, auf diese harte Maßnahme zu verzichten, bis über den Eilantrag entschieden wurde (sogenannte Stillhaltezusage). Wie geht es nun weiter? Die zuständige Kammer wird nun im ersten Schritt die Verwaltungsakten anfordern und dem Kreis Nordfriesland die Möglichkeit einer Stellungnahme geben, danach den Antrag prüfen. Lange: „Eine Entscheidung ist innerhalb der kommenden Woche beabsichtigt."

Zwei Optionen sind möglich: Das Verwaltungsgericht gibt dem Antrag der Protestierenden statt und stellt die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen die Verfügung wieder her. Eine Räumung wäre zunächst ausgeschlossen.

Sylt: Bei Ablehnung des Antrags wird Protestcamp geräumt



Bei einer Ablehnung des Antrags bliebe es bei der sofortigen Vollziehbarkeit der Verfügung und die Versammlungsbehörde könnte die Räumung einleiten. Und dies würde auch sofort geschehen, wie Nikolas Häckel, der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, bereits angekündigt hat.

So oder so – zumindest in den kommenden Tagen können die Punks weiter protestieren und das spätsommerliche Wetter bei Temperaturen über 20 Grad genießen.