Sylt: Protestcamp: Punks wollen vor das Verwaltungsgericht ziehen

Bürgermeister Nikolas Häckel hofft noch auf eine friedliche Lösung. Gleichzeitig stellt er klar, was er nicht dulden wird.

Die Genehmigung des Protestcamps auf dem Rathauspark von Westerland lief am 31. August aus.

Westerland. Wer am Mittwoch während eines späten Abendspaziergangs am Rathauspark vorbei spazierte, hörte nur leise Musik aus den Protestcamp. Machte sich Abschiedsstimmung rund um die 20 noch verbliebenen Zelte breit? Um Mitternacht lief die Genehmigung des Kreises Nordfriesland für das Protestcamp ab. Doch die monatelange Geschichte „Punks auf Sylt“ ist noch nicht am Ende.

Im Eilverfahren hatten die Protestierenden am Mittwoch Widerspruch gegen die Entscheidung der Behörde eingelegt. „Wir sind gekommen um zu bleiben“, sagte ein Punk am Mittwoch. „Es sind zwar schon viele abgereist. Aber der harte Kern ist noch hier“.

Punks wollen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht beantragen

Der Kreis hatte aber bereits angekündigt, dass die Demonstranten auch in diesem Fall den Platz vor dem Rathaus in Westerland verlassen müssten.

Doch damit wollen es die Punks nicht belassen. Bei einem Gespräch zwischen dem Demonstrationsverantwortlichen, dem Bürgervorsteher, dem Bürgermeister, dem Ordnungsamt und der Polizei kündigten die Campbesucher an, gegen den ablehnenden Bescheid des Kreises Nordfriesland vorgehen und einstweiligen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht beantragen zu wollen, wie Nikolas Häckel, der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, am Donnerstag bestätigte.

„Es bleibt heute abzuwarten, ob der einstweilige Rechtschutz tatsächlich beim Verwaltungsgericht beantragt wird - das Gericht wird in der Regel sehr kurzfristig (meist innerhalb eines Tages) darüber entscheiden“, sagte Häckel. Zugleich stellte er klar, dass es keine Duldung des Camps im Rathauspark geben und die Gemeinde auch keine Ausweichfläche zur Verfügung stellen werde.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Punks auf Sylt: Camp an der St.-Nicolai-Kirche bereits geräumt

Sollte das Gericht den Bescheid der Versammlungsbehörde bestätigen, appelliert Häckel daran, das Camp friedlich und freiwillig zu räumen. „Dennoch bereiten wir derzeit das Amtshilfeersuchen gegenüber der Polizei vor, um die Gemeinde Sylt bei der eventuell notwendig werdenden Räumung des Camps zu unterstützen“, kündigte Häckel ein schnelles Handeln an.





Für das Camp an der St.-Nicolai-Kirche sind solche Maßnahmen nicht mehr in Betracht zu ziehen – es wurde am Mittwoch freiwillig aufgelöst.