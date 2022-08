Sylt: Der „harte Kern“ der Punks will bleiben – wird geräumt?

Westerland. . Es ist 18 Uhr am Mittwochabend, als sich am Rathausplatz auf Sylt zwei Passanten mit einem Punk unterhalten. „Wir sind gekommen um zu bleiben“, sagt der Punk. „Es sind zwar schon viele abgereist. Aber der harte Kern ist noch hier“. Der Zug der Deutschen Bahn, der um 18.27 Uhr die Insel Richtung Hamburg verlässt, ist überfüllt.

Sylt: 20 Punks wollen auf Sylt bleiben

Anders als erwartet sitzen am letzten Abend des 9-Euro-Tickets aber kaum Punks im Zug. Trotz der Entscheidung der Versammlungsbehörde des Kreises Nordfriesland, dass das Protestcamp nach dem 31. August aufgelöst werden muss, wollen rund 20 Punks auf Sylt bleiben. Im Eilverfahren haben die Protestierenden am Mittwoch Widerspruch gegen die Entscheidung der Behörde eingelegt. Der Kreis hatte aber bereits angekündigt, dass die Demonstranten auch in diesem Fall den Platz vor dem Rathaus in Westerland verlassen müssten.

Wie also geht es jetzt weiter? Wird die Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Sylt das Camp nun räumen lassen? Bereits in der Nacht zu Mittwoch sei es im Protestcamp zu Tumulten mit der Polizei gekommen, weil die Punks einmal mehr eine lautstarke Party gefeiert hatten. Das berichtet eine Sprecherin des Protestcamps. Tagsüber blieb es dagegen ruhig. Obwohl viele Punks das Camp verlassen haben, standen am Abend noch immer rund 20 Zelte auf dem Platz.

Am Vormittag hatte es ein Treffen zwischen der Gemeinde und den Punks im Rathaus gegeben, zu der auch Bürgermeister Nikolaus Häckel zugeschaltet gewesen sei, so die Sprecherin.

Sylt: Weitere Gespräche mit den Punks sind angesetzt

Dabei sei besprochen worden, dass eine gewaltsame Räumung des Platzes verhindert werden soll. In den kommenden Tagen soll es weitere Gespräche geben. Bis dahin wollen die Punks weiterhin im Camp bleiben und nach Lösungen suchen, wie es weitergeht. Die Gemeinde Sylt ließ eine Anfrage des Abendblatts am Mittwoch dazu unbeantwortet.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.