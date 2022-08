Sylt: Verlängerung beantragt - Punks wollen in Westerland bleiben

Am Mittwoch läuft die Genehmigung für das Protestcamp vor dem Rathaus in Westerland ab. Doch die Geschichte geht weiter.

Westerland. Der letzte Zug der Deutschen Bahn, der am Mittwochabend noch rechtzeitig vor Ablauf des 9-Euro-Tickets in Hamburg ankommt, fährt um 20.19 Uhr am Bahnhof Westerland ab. Bislang musste man davon davon ausgehen, dass dann viele Punks im Zug sitzen werden, die aktuell vor dem Rathaus in Westerland auf Sylt campieren. Doch möglicherweise bleiben die Wagen der Marschbahn am Mittwoch für die Pendler und Urlaubsrückkehrer frei. Denn die Punks wollen auf Sylt bleiben.

Zum Wochenbeginn ging beim Kreis Nordfriesland ein Schreiben ein. Darin beantragen die Punks eine Verlängerung der Genehmigung für ihr Protestcamp über den 31. August hinaus. Das bestätigte Kreissprecher Hans-Martin Slopianka bei shz.de. Der Antrag werde nun geprüft. Am Dienstag soll eine Entscheidung fallen. Im Abendblatt hatten die Punks zuletzt bereits klar gemacht, dass sie gerne länger in Westerland bleiben wollen.

Gemeinde Sylt plant bereits Konzept gegen Rückkehr der Punks 2023

Der stellvertretende Bürgermeister der Insel Sylt, Carsten Kerkamm (CDU), hatte in der vergangenen Woche erklärt, ein Konzept für das kommende Jahr erarbeiten zu wollen, um Zustände wie in diesem Sommer zu verhindern. „Eine Situation, wie wir sie jetzt haben, darf nächstes Jahr nicht noch mal entstehen“, sagte Kerkamm.

Die Versammlungsbehörde des Kreises Nordfriesland hatte am 28. Juli entschieden, dass die Punks bis Ende August eine Genehmigung für ihr Protestcamp erhalten. Zuvor hatte es massive Probleme mit Anwohnern, Gastronomen und Gewerbetreibenden in der Fußgängerzone gegeben, wo sich die Punks nach ihrer Ankunft auf Sylt niedergelassen hatten.

Zweites Protestcamp in Westerland ist trotz Verbots noch immer nicht geräumt

Bereits vor einer Woche hatte der Kreis Nordfriesland beschlossen, dass die Punks im zweiten Protestcamp vor der Kirche St. Nicolai die Fläche vor der Kirche verlassen müssen. Passiert ist das bislang nicht. Im Gegenteil. Noch immer campen dort rund 15 Punks friedlich auf der Grünanlage. Sie wollten Widerspruch gegen die Entscheidung der Verwaltung einlegen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Gemeinde Sylt wurde bereits vielfach diskutiert, wie man mit den Punks umgehen sollte. Es wurde vorgeschlagen, dass die Demonstranten etwa in das Fußballstadion ziehen könnten, auf dem künftig der neue Multipark entstehen soll. Zwischenzeitlich wurde sogar an den Einsatz eines Streetworkers gedacht. Davon sah man am Ende ab. "Die Punks haben kein Problem mit ihrem Leben. Sie sind mit sich und der Welt zufrieden", sagte Nikolas Häckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt, dazu.

Häckel ist nach seinem Urlaub seit dieser Woche wieder im Büro. Nun wird er sich direkt wieder mit den Problemen rund um die Punks beschäftigen müssen.