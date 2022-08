Sylt: Hamburger Punkrockband singt „Westerland“ in Keitum

Konzert in Keitum

Konzert in Keitum Hamburger Punkrockband singt „Westerland“ auf Sylt

Westerland. Gerade einmal zwei Tage ist es her, dass Frontfrau Lisa und ihre zwei Bandmitgliederinnen Mary und Linda von Fraupaul beim Konzert von Die Ärzte auf der Bahrenfelder Trabrennbahn zu Gast waren. Ihren großen Hit „Westerland“ spielte die „beste Band der Welt“ dabei allerdings nicht. Und auch die Einladung der Punks auf Sylt, zurück nach Westerland zu kommen und dort ein Solikonzert zu spielen, sagten Die Ärzte aus Zeitgründen ab.

Hamburger Band Fraupaul probt in einem Hochbunker in Altona

An diesem Freitag gibt es dennoch ein Punkrock-Konzert auf Sylt, bei dem „Westerland“ gespielt wird. Lisa, Mary und Linda treten mit ihrer Band Fraupaul im Friesensaal von Keitum auf. Drei Frauen aus Hamburg, die in einem Hochbunker in Altona proben. Auf Initiative des Sylter Kommunnalpolitikers Lars Schmidt von der Partei "Zukunft" kommen Fraupaul nun auf die Insel. Und als Sylt-Special wollen die drei Hamburgerinnen zum Abschluss des Konzerts den Song „Westerland“ von den Ärzten covern.

500 Gäste können in den Friesensaal nach Keitum kommen

Der Friesensaal war bereits vor zwei Tagen ausverkauft, als der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Claus Ruhe Madsen, zu Gast auf einer Podiumsdiskussion zur Wohnraumnot auf Sylt war. An diesem Abend werden erneut Hunderte Gäste im Friesensaal erwartet, wenn Fraupaul auftritt.

Bis zu 500 Personen können dabei sein. Die Karten kosten 15 Euro und sind an der Abendkasse oder online über den Insel Sylt Tourismus Service (ISTS) erhältlich. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Party geht nach dem Konzert mit DJ SaSchu weiter - passend zum letzten Wochenende des 9-Euro-Sommers auf Sylt.