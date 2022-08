Sylt: Riesiges Reetdachhaus Raub der Flammen – Polizei sicher: Das war die Ursache

Kampen. Zwei Wochen ist es her, dass ein Großbrand in einem weitläufigen Reetdachhaus in Kampen die Feuerwehr auf Sylt in Atem hielt. Die Rettungskräfte waren hinterher erschöpft wie selten zuvor. Von dem schönen Haus in dem Nobelort auf der Nordseeinsel blieb nicht mehr viel übrig, es brannte vollständig nieder. Die Bewohner mussten umziehen.

Nun hat die Polizei Erkenntnisse, wie es zu dem verheerenden Feuer kommen konnte. Wie die zuständige Polizeidirektion in Flensburg dem SHZ-Verlag mitteilte, gebe es "keine Hinweise auf Brandstiftung“. Demnach sei ein technischer Defekt die Brandursache. Weitere Details konnten und wollten die Beamten aber noch nicht mitteilen.

Sylt: Millionenschaden durch Feuer in Kampen

In dem Haus mit sechs Wohnungen befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers neun Bewohner. Verletzt wurde niemand. Rund 150 Feuerwehrleute von der Freiwilligen Feuerwehr hatten den Brand, der in der Nacht auf den 10. August ausgebrochen war, gelöscht. Der Schaden dürfte im Millionenbereich liegen. Die Eigentümer überlegen nun, das Haus im Originalzustand wieder zu errichten.