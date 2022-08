Sylt: Der Sommer geht zu Ende – was man auf der Insel im Herbst und Winter trägt

Auf Sylt setzen Trendsetter auf Sneaker, erzählt Alexander Wirth, Inhaber von AW-Fashion in Keitum.

Nordsee Der Sommer geht zu Ende: Was Sylt im Herbst und Winter trägt

Keitum. Noch ist Sylt in strahlenden Sonnenschein getaucht, noch sind die Strände voll. Doch der Sommer geht vorüber, beweisen auch die vielen bereits für Herbst und Winter bestückten Bekleidungsgeschäfte auf der Nordseeinsel. In den sechs Geschäften der AW-Fashion-Group in Keitum stöbern sich Kunden schon durch die Kollektionen für die kühlere Jahreszeit. Inhaber Alexander Wirth, seit mehr als 20 Jahren im Modebereich tätig, verrät dem Abendblatt die Trends der kommenden Monate.

Sylt: Der graue Herbst wird bunt

Must-Haves sind ihm zufolge längere Westen und Jacken, komfortable Strickbekleidung im Oversized-Look und - auf der Insel nicht wegzudenken - Sportswear sowie wasserdichte Jacken. Letztere bietet die AW-Fashion-Group als größter deutscher Anbieter der Marke Herno an.

Praktisch: Von der Funktion der Herno-Jacken aus der Laminar-Kollektion können sich Kunden gleich vor Ort überzeugen. Denn auf dem Patio zwischen AW-Fashion Sylt Woman und Men werden sie in gläsernen Quadern beregnet - und halten die Feuchtigkeit zuverlässig ab.

Zeigt sich der Sylter Himmel auch mal grau in grau: Herbst und Winter werden ein Farbfest auf der Insel. Trendsetter setzen auf ein knalliges Orange, Himbeertöne, Salbei oder Olivnuancen, sagt Wirth. So bunt, trotz des Winters? Trotz der vergleichsweise sorgenvollen und unsicheren Zeiten, in denen wir leben? "Vielleicht auch gerade deshalb", mutmaßt der Modeexperte.

Modisch betrachtet werden Herbst und Winter auf Sylt ein Farbfest. Davon zeugt auch das Sortiment der AW-Fashion-Group in Keitum.

Foto: Anika Würz

Auf der Insel gilt: Sneaker vor Highheels

Zu den Hingucker-Teilen werden wiederum klassische Farben kombiniert: "Wollweiß, Dunkelblau, Anthrazit", zählt Wirth etwa für den Strick- und Kashmirbereich auf, dem er sich im Besonderen widmet. Sowieso sei die jeweilige Kombination der Schlüssel zum Stil. "Ein Materialmix kommt immer gut an, zum Beispiel Kashmir in der Verbindung mit Outerwear", erklärt er.

"Outerwear" ist ein gutes Stichwort. Denn wer bereits auf der Insel zu Gast war, weiß: Smokings oder Highheels trifft man hier selten an. Stattdessen geht es sportiv zu.

Strick geht immer: Das sind die Herbst- und Wintertrends auf Sylt.

Foto: Anika Würz

"Die Insel ist sportlich aktiv. Viele sind auf Fahrrädern unterwegs. Hohe Schuhe sind hier selten, da sind Sneaker viel beliebter", bestätigt Wirth, der zahlreiche der legeren Treter in seinem Fay-Hogan-Store anbietet.

Sylt kleidet sich nicht nur gut, sondern auch nachhaltig

Abgesehen von Farben, Stoffen und Schnitten gibt es laut Wirth seit einiger Zeit einen Mode-Trend, der vielmehr den Markt an sich als das einzelne Kleidungsstück betrifft: "Ökologische Mode ist ein Riesenthema."

Kunden interessieren sich nach seiner Erfahrung heute stärker als zuvor dafür, woher die Kleidung kommt, die sie tragen, und wie sie hergestellt wird. Er selbst setzt in seinen Geschäften unter anderem auf ökologische Baumwolle "Made in Italy".

Für die gefüllten Regale bei AW-Fashion sind Wirth und seine Frau gemeinsam verantwortlich. Sie stellt das Angebot für die Damen und er jenes für die Herren zusammen. "Dabei ist die moderne Klassik mit italienischem Flair unser Grundtenor", beschreibt der Inhaber. Seine Geschäfte sind dem gehobenen Segment zuzuordnen.