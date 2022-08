Sylt: Gerhard Richter und Jeff Koons: Große Namen auf der Art Fair

Eintritt frei: In List gibt es Weltklassekunst von Skulptur über Fotografie bis Pop Art zu erleben – und zu kaufen.

Auf der Sylt Art Fair in List dürfen auch Vierbeiner Weltkunst genießen.

List auf Sylt. Große Namen gibt es auf "der" Insel überall - auch bei der Sylt Air Fair in List. Hier hängt Gerhard Richter Seite an Seite mit Günther Uecker und Damien Hirst neben Keith Haring. Eine der ikonischen Luftballonskulpturen von Jeff Koons gibt es auch zu sehen – und zu kaufen.

Die Sylt Art Fair in der neuen Bootshalle ist eine Institution auf der Insel, und das bereits seit vielen Jahren. Galerist der Fair, die weniger als Messe, sondern eher als Ausstellung zu verstehen sei, wie Sales Director Ralph Kovatch erklärt, ist Geuer und Geuer aus Düsseldorf.

Der offene Parcours in der Bootshalle umfasst dabei rund 500 Werke nahezu aller Genres der zeitgenössischen Kunst. Er ist weitläufig genug, dass die Art Fair 2020 trotz Coronarestriktionen als einzige kulturelle Veranstaltung auf Sylt die Pforten öffnen durfte. Hier lassen sich Skulpturen von Tony Cragg ebenso begutachten wie Fotografien von Bryan Adams, Gemälde von Heinz Mack oder schrille Pop Art von David Gerstein.

Sylt Art Fair: Werke eher unentdeckter Künstler ab 500 Euro

Mit Klebchen in Warnfarbe können Besucher die Ausstellungsstücke sogar als gekauft markieren und so zu ihren eigenen machen. Preislich hat die Art Fair dabei für beinahe jeden etwas zu bieten. Ein Richter für fast 90.000 Euro geht hier genau so über die Theke wie oft nicht weniger beachtliche Werke eher unentdeckter Künstler ab circa 500 Euro.

"Klar, hier kann man hier auch kaufen, aber unser wichtigstes Anliegen ist es, Kunst zugänglich zu machen", sagt Kovatch. Was dabei besonders hilft, sind die kleinen Faltscreens, die überall in der Ausstellung hängen und dem Besucher einen Blick in das Atelier und die Arbeitsweisen des jeweils betrachteten Künstlers ermöglichen. Die gezeigten Videos hat Geuer und Geuer gemeinsam mit dem Fernsehsender ntv produziert.

Auch Dieter Nuhr stellt auf Sylt aus

Stolpern können viele der Hunderten Besucher, die die neue Bootshalle jeden Tag aufsuchen, über den Namen Dieter Nuhr. Der Kabarettist widmet sich seit Jahren nämlich auch der bildenden Kunst, in Form von Fotodrucken.

Das Thema "Sylt" spiele bei der Art Fair keine Sonderrolle, wie Kovatch sagt. Dennoch kommen in der Ausstellung Meer-Verliebte auf ihre Kosten, etwa dank der hyperrealistischen Küstenmalerei Stephan Kaluzas. Pop-Art-Künstler Ben Buechner wiederum hat die Warholsche Tomato Soup kurzerhand im Sylt-Style imitiert: als Sansibar-Currywurstsauce-Dose bestehend aus unzähligen auf Leinwand genagelten Vinylschmetterlingen. "Buechner hat ein paar Jahre auf der Insel gelebt - daher die Nähe zur Sansibar", so Kovatch zur Entstehungsgeschichte.

Art Fair ist eher zufällig auf Sylt gelandet

Auf Sylt ist die Art Fair vor einigen Jahren zufällig gelandet, auf Einladung des örtlichen Yacht-Clubs. Dem nämlich gehört die Bootshalle, die in den Sommermonaten leersteht und damit einen idealen Standort für die Ausstellung bietet. Wird es kälter, verwandelt sich die Halle wieder ins Winterdomizil der Boote. Kostbare Einzelstücke sind hier also das ganze Jahr über zu finden.

Die Sylt Art Fair ist noch bis zum 10. September in der neuen Bootshalle in List zu besuchen und zwar täglich von 12 bis 19 Uhr. Das Beste dabei: Der Eintritt ist frei.