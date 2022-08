Polizei Sylt: Louis-Vuitton-Store ausgeraubt – Über 100.000 Euro Schaden

In der Nacht zum Donnerstag waren Unbekannte in das Pop-Up-Geschäft eingebrochen. Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Polizei Sylt Einbruch in Louis-Vuitton-Store: Über 100.000 Euro Schaden

Kampen. Am Tag nach dem Einbruch ist im Pop-Up-Store der Edelmarke Louis Vuitton auf dem Kampener Strönwai bereits wieder der Alltag eingekehrt. Der Shop ist gut besucht, die Regale wieder mit den Luxuswaren aufgefüllt, nichts erinnert auf Sylt an die spektakuläre Tat des Vortages – als luxuriöse Handtaschen im Wert von mehr als 100.000 Euro erbeutet wurden. Sprechen wollten die Mitarbeiter des Geschäftes nicht über den Einbruch. Sie kümmerten sich stattdessen lieber um die Kunden.

Polizei Sylt: Fahndung nach Tätern bisher ohne Erfolg

Als die meisten Menschen auf Sylt am Donnerstagmorgen noch friedlich schliefen, schlugen die Einbrecher auf der "Whiskeymeile" zu. Gegen 4.30 Uhr brachen die Täter in das Geschäft in Kampen ein. Dank der Alarmsicherung des Geschäfts auf der "Whiskymeile" konnte die Polizei zwar schnell anrücken, die eingeleitete Fahndung sei aber trotzdem "negativ verlaufen", sagte Christian Kartheus, Sprecher der Polizeidirektion Flensburg.

Die Ermittlungen hat nun die Kriminalpolizei Sylt übernommen. Die Beamten erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum betreffenden Zeitpunkt gesichtet haben, sollen sich bei der Polizei melden.