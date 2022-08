Sylt: Beliebte Bäcker-Kette geht drastischen Schritt – "Brauchen eine Pause"

Sylt. Die Personalknappheit auf Sylt bereitet den Gastronomen auf der Nordseeinsel seit Monaten große Sorgen – und zwingt nun die beliebte Bäcker-Kette Raffelhüschen zu einem drastischen Schritt: Wie die Bäckerei am Donnerstag über ihre Facebook-Seite mitteilte, werden sonntags vorerst keine Brötchen mehr verkauft.

"Wir brauchen eine Pause!", heißt es in dem Beitrag. "Wir haben so lange wie möglich versucht, sieben Tage in der Woche für Sie da zu sein. Nun haben wir die Entscheidung getroffen, ab dem 7. August unsere Läden sonntags vorerst zu schließen." Betroffen sind sieben Bäckerei-Standorte in Westerland, zwei in Wenningstedt und einer in List.

Sylt kämpft mit Personalnot: Beliebte Bäckerei schließt sonntags

Die Bäckerei ist nicht der erste Betrieb, der auf die angespannte Personallage aufmerksam macht. Auch Jens Nielsen sucht für seine gleichnamige Bäckerei und Konditorei in Keitum auf Sylt händeringend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auf Facebook reagierten die meisten Kundinnen und Kunden der Bäckerei Raffelhüschen mit Verständnis. "Früher war das auch so, dass Samstagmittag dicht war und wir haben es auch überlebt, kommentiert eine Nutzerin den Beitrag. Eine andere Kundin lobt die Entscheidung sogar: "Sehr wertschätzende Entscheidung".

