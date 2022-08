Smudo und Co.: Hip-Hop zwischen Steppjacken und Sylt-Witzen

Sylt. "Ihr könntet auch bei 30 Grad an der Côte d'Azur sein", mokiert sich Thomas D von den Fantastischen Vier am Freitagabend auf dem Gelände des Sylter Flughafens beim Anblick des Publikums. Es sollte nicht der einzige scherzhafte Seitenhieb der Hip-Hopper auf dem Eröffnungskonzert des dreitägigen Sylt Open Air 2022 bleiben.

Die "Fantas" jedenfalls machten den Eindruck, sich auf der Nordseeinsel hervorragend zu amüsieren, die Menge vor der Bühne auch. Die Stimmung ist gelöst, das Publikum bunt gemischt: Familien mit Ohrenschützer-tragenden Kindern und Paare im Steppjacken-Partnerlook sind ebenso anzutreffen wie eingefleischte Fanta-4-Fans in Tour-T-Shirts.

Auf Sylt treffen sich Einheimische, Fans und Urlauber

Bereits 18 Uhr, rund zwei Stunden bevor Smudo, Michi Beck, Thomas D und Konsorten es auf der Bühne krachen lassen, ist das Gelände am Flughafen Sylt gut mit Gästen gefüllt. An Imbiss- und Bierständen wird geplaudert und das Wetter ist herrlich – weder zu warm, noch zu windig.

Aber wer besucht eigentlich ein Fanta-4-Konzert auf Sylt? Nun, unter den schätzungsweise 7000 Zuschauern befinden sich die unterschiedlichsten Menschen. Lasse und Merit sind beispielsweise für den Abend aus Hamburg angereist. Bei ihnen lagen die Konzertkarten unter dem Tannenbaum, "aber das ist schon eine ganze Weile her", erzählen die beiden. Pandemiebedingt wurde die Veranstaltung nämlich mehrfach verschoben.

Daniel und Dennis wiederum, nach eigenen Angaben "Kinder der 80er", kommen aus Niebüll. Für sie ist es ein Katzensprung auf die Insel, weshalb sie sich das Konzert nicht entgehen lassen wollten.

Offenbar ebenfalls reichlich vertreten an jenem Konzertabend sind Urlauber, die sich die Tickets in einer "Wenn-wir-schon-mal-da-sind-Laune" gekauft haben. So etwa Thomas und Nina, die eigentlich aus Recklinghausen kommen. Sie sind erstens treue Sylt-Urlauber und zweitens regelmäßige Konzertgänger, wie sie berichten. Fanta 4 auf der Nordseeinsel: Das kam ihnen also doppelt gelegen.

Champagner und Krabbenpulen: Die Musiker sparen nicht mit Klischees

Die "Fantas" selbst sind an diesem Abend voll auf Sylt-Kurs und sparen in ihren Ansagen zwischen den Songs nicht an Klischees: "Es ist nicht immer alles Sommer, Sonne, Champagner und Krabbenpulen - es gibt auch traurige Momente", heißt es vor dem Titel "Sie ist weg" zum Beispiel. In eine ganz besonders glückselige Urlaubsstimmung lassen sich die Zuschauer und Musiker auf Sylt zudem mit dem Song "Tag am Meer" versetzen.

Sogar "Die da" war freitags da – als wild umjubelte Zugabe. Den Fantas zufolge übrigens ein Song, "der alles verändert hat" und den sie erstmals zu Papier gebracht haben, "an dem Tag, an dem Sylt entdeckt wurde." Wer's glaubt…

Starker Auftritt von Fanta 4: Thomas D und Konsorten haben das Publikum zur Eröffnung des dritten Sylt Open Air auf dem Flughafengelände der Nordseeinsel begeistert.

Foto: Anika Würz

Alles in Allem wirken Smudo und Co. auch bei 33-jährigem Bandbestehen, als seien sie "noch immer die Fittesten, Frischesten", wie sie es in "Hitisn" selbstsicher proklamieren. Sie wirbeln über die Bühne, springen, stampfen – mehr Energie geht kaum. Dabei sind die Hip-Hopper derzeit schon in ihrem 33. Bandjahr und auf Corona-verspäteter "Für immer 30 Jahre live"-Tournee.

Fanta 4 bringt Omas gegen Rechts auf die Insel

Ebenfalls auf dem Konzert anzutreffen: die Omas gegen Rechts. An einem Stand auf dem Konzertgelände verkaufen unter anderem die Kieler Omas Irmi und Heidi T-Shirts und Lose für den guten Zweck.

Die Bewegung "Omas gegen Rechts" ist auch auf dem Sylt Open Air vertreten, hier mit Irmi (l.) und Heidi.

Foto: Anika Würz

Dass die Omas gegen Rechts bei den Fantas präsent sind, ist kein Zufall. Denn die Band arbeitet seit Jahren mit der in Hamburg gegründeten Initiative Laut gegen Nazis zusammen, die sich als Dachverband für Bewegungen gegen Rechtsextremismus versteht. Die Fantas selbst nennen sich am Freitagabend "Opas gegen Rechts" und fordern die Zuschauer auf, den Omas ihren Becherpfand zu spenden.

Auf Sylt noch das ganze Wochenende lang Konzerte

Das Sylt Open Air findet derzeit in seiner dritten Ausgabe statt, coronabedingt außerdem das erste Mal seit 2019. Neben dem Konzert der Fantastischen Vier bekommen Insulaner und Urlauber am Sonnabend Deutschpop-Sänger Tim Bendzko sowie die DJs Alle Farben und Gestört aber GeiL auf dem Flughafen Sylt zu hören. Am Sonntag macht Singer-Songwriter Johannes Oerding den Abschluss. Für beide Tage gibt es noch Tickets, die online zu erwerben sind und jeweils rund 60 Euro kosten.