Kammermusikfest feiert Jubiläum – nicht nur für die Ohren

Sylt. Malte Ruths und Claude Frochaux, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Kammermusikfests Sylt, freuen sich,Jubiläum feiern zu können. In der zehnten Edition gibt es sechs Tage lang, das heißt noch bis zum 28. Juli, erstklassige Klänge "für die ganze Insel", wie Geschäftsführer Ruths erzählt. Je nach Spielstätte - ob in der Kirche, im Saal oder Museum - können mal 250, mal nur 30 Menschen lauschen. "Es wird also teilweise richtig intim", schwärmt Geschäftsführer Ruths.

Sylt: Viel Jubel zur Eröffnung des Kammermusikfests

Muckelig war es im Eröffnungskonzert nicht, die Musiker wie Veranstalter dürften die gut gefüllten Kirchenbänke in St. Nicolai in Westerland allerdings gefreut haben. Den Auftakt des Kammermusikfests gaben Musiker in wechselnder Konstellation.

Die St. Nicolai Kirche in Westerland war zum Eröffnungskonzert des zehnten Kammermusikfests gut besucht.

Foto: Anika Würz

Zu hören gab es unter anderem einen nachdenklichen Franz Liszt mit "Ave Maria", freche Rhythmen von Maurice Ravel in einer Bearbeitung für eine gekonnt gespielte Oboe sowie Johannes Brahms’ Klavierquartett Nr. 1 in g-moll. Die Zuhörenden quittierten die Leistung der Musiker bereits vor der Pause mit so viel Applaus und Fußgetrampel, dass sich der gemeine Nicht-Gläubige fragt, ob so viel Extase in der Kirche überhaupt erlaubt ist.

Musik wird sichtbar beim Kammermusikfest auf Sylt

Besonderen Wert legten die Veranstalter in diesem Jahr auf Synergien zwischen den Künsten. So machten sie die Musik von Liszt, Brahms oder Dvorak beim Fest-Auftakt der Kirche St. Nicolai in Westerland mit Lichtkunst via Overheadprojektor nicht nur hör- sondern ebenso sichtbar.

Diese Visualisierung der Klänge soll an das Kammermusikfest Sylt von 2019 erinnern, das unter dem Thema "Colours" stand. Auch an den kommenden Tagen beleben die Konzerte der Jubiläums-Edition jene der vergangenen Jahre wieder: "Heimat?", "La Dolce Vita" oder "Ostwind" sind Schlagworte, denen sich Ruths und Frocheaux noch einmal angenommen haben.

Sylt: Das Kammermusikfest feiert mehr als nur Musik

Dabei bieten sie Sylt weit mehr als ein Musik-Festival. Vielmehr feiern sie die Kunst. Neben versierten Streichern, Bläsern oder Pianisten erleben Besucher der Veranstaltungsreihe nämlich ebenso Malerei, Tanz, Pantomime, Literatur oder gar Floristik. Kunstkenner können die ihnen am besten schmeckende Darbietung also nach Gusto wählen. Wie wär’s etwa mit Celli plus Gelato am Dienstag in Morsum?

Musiker im Bekleidungsgeschäft "roy" bei einer früheren Ausgabe des Kammermusikfests Sylt.

Foto: KmfSylt

Mit der "Kammermusik To Go" empfangen die Musiker ihre Zuhörer in deren (Urlaubs-)Realität. Etwa beim Blick übers Meer im Strandhotel Wyn, beim Wein im BeachHouse Sylt oder Shopping im Bekleidungsgeschäft "roy". Tickets gibt es für diese Veranstaltungen nicht - das Motto ist "sei dabei".

Sylt - "ein Ort außerhalb der Welt"

Übrigens: Geschäftsführer Malte Ruths sorgt auch anderswo für voll Säle, in Frankfurt am Main etwa. Sylt kennt aber seit seiner Kindheit und fühlt sich auf der Insel "hängengeblieben", wie er sagt. "Hier habe ich immer ein bisschen das Gefühl, es ist ein Ort außerhalb der Welt. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre", begründet er den Reiz, das Kammermusikfest in jedem Jahr auf Sylt gastieren zu lassen.

Das vollständige Programm ist unter kmfsylt.de abrufbar. Tickets für die jeweiligen Veranstaltungen gibt es an diversen Vorverkaufsstellen auf der Insel oder an der Abendkasse.